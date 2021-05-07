Дощі з грозами накриють більшу частину України: синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю

7 травня зустріне України дощами з грозою майже на всіх територіях і тільки на сході і південному сході буде сонячно і без опадів.

Про це 6 травня повідомили синоптики Укргідрометцентру.

На півночі і заході країни температура буде від +14 до +17 градусів. У центральних областях же буде тепліше - від +16 до +19 градусів.

На південному і східному напрямку буде найтепліше - від +20 до +22 градусів.

У Києві 7 травня весь день погода буде хмарною. З опадів очікується дощ, який може посилитися до вечора.

Водночас в країні спостерігається пожежна небезпека в центральних, східних, північних і північно-західних областях.

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували прогнозом погоди в Україні на початок травня.