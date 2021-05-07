Скачать
П'ятниця, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ватажок "ДНР" зібрався "віджимати" житло переселенців: наскільки це правда і чому зараз?
Ватажок "ДНР" зібрався "віджимати" житло переселенців: наскільки це правда і чому зараз?
Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
Значно вище, ніж показує МОЗ: лікар розповів про реальну чисельність хворих на коронавірус в Україні
Значно вище, ніж показує МОЗ: лікар розповів про реальну чисельність хворих на коронавірус в Україні
Україна важлива для США: американський дипломат висловився про результати візиту Блінкена до Києва
Україна важлива для США: американський дипломат висловився про результати візиту Блінкена до Києва

Дощі з грозами накриють більшу частину України: синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю

Дощі з грозами накриють більшу частину України: синоптики дали прогноз погоди на п'ятницю
00:16 Сьогодні Телеграф

7 травня зустріне України дощами з грозою майже на всіх територіях і тільки на сході і південному сході буде сонячно і без опадів.

Про це 6 травня повідомили синоптики Укргідрометцентру. 

На півночі і заході країни температура буде від +14 до +17 градусів. У центральних областях же буде тепліше - від +16 до +19 градусів.

На південному і східному напрямку буде найтепліше - від +20 до +22 градусів.

У Києві 7 травня весь день погода буде хмарною. З опадів очікується дощ, який може посилитися до вечора.

мапа

Водночас в країні спостерігається пожежна небезпека в центральних, східних, північних і північно-західних областях.

пожежі

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували прогнозом погоди в Україні на початок травня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

Все по темі:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ватажок "ДНР" зібрався "віджимати" житло переселенців: наскільки це правда і чому зараз?
02 Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
03 Україна важлива для США: американський дипломат висловився про результати візиту Блінкена до Києва
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Вони тут, вони скрізь&quot;: Зеленський пожартував про росіян на прес-конференції з Блінкеном (відео)
"Вони тут, вони скрізь": Зеленський пожартував про росіян на прес-конференції з Блінкеном (відео)
Яке свято 7 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 7 травня: народні прикмети і заборони
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся