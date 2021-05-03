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К концу недели дожди и грозы ударят по Украине: кому повезет меньше всего (карты)

К концу недели дожди и грозы ударят по Украине: кому повезет меньше всего (карты)
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф

Учитывая погоду на Пасху в Украине, складывается ощущение, что май не особо порадует теплом, а за окном не конец весны, а конец осени.

"Телеграф" решил рассказать, какой погоды ждать до конца недели.

Во вторник, 4 мая, в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. Теплее всего будет на юге: +7...+9 - ночью и +15...+17 - днем, а холоднее всего будет в Сумах и области: +3..+5 - ночью и +10...+12 - днем.

Погода в Украине 4 мая

В Киеве также без осадков: +4..+6 - ночью и +12...+14 - днем. В Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Погода в Украине 4 мая

В среду, 5 мая, на большей части Украины будет без осадков, но пасмурно. Температура на градусниках стремительно "поползет" вверх, достигнув +20...+21 градусов днем и +4...+6 ночью. В Луцке, Ужгороде, Ровно,  Львове будет чуть холоднее и с грозами. 

Погода в Украине 5 мая

Что касается Киева, то к вечеру облака, царившие в небе над столицей весь день, уберутся восвояси. Без осадков. Температура воздуха днем будет находиться в пределах +18...+20, ночью - +4...+6.

Погода в Украине 5 мая

В четверг, 6 мая, в Украине грозы перекинутся на большую часть Украины, с запада "перекачивав" на север и центр страны. Температурный режим останется таким же, как и днем ранее.

Погода в Украине 6 мая

В Киеве также ожидается небольшой дождь с грозой, который пройдет скорее всего, с утра. В течение всего дня погода будет пасмурной. Остаток дня пройдет без осадков.

Погода в Украине 6 мая

В пятницу, 7 мая, грозы накроют всю территорию страны. Исключением окажутся Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская, Запорожская области. В этот день явно потеплеет, местами до +22 градусов. 

Погода 7 мая в Украине

Утро в Киеве будет мрачным, и облака будут закрывать до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается дождь.

Погода в Украине 7 мая

Как сообщал "Телеграф", ранее стали известны самые благоприятные дни для огородников в мае.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр, Карты, Прогноз погоды.
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