На Пасху Украину зальет дождями с грозами: с погодой повезет только нескольким регионам

2 апреля на Пасху погода в Украине подпортится дождем с грозой.

Об этом 1 мая сообщили синоптики украинского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу в центральных, восточных и южных областях будет преобладать высокая температура на уровне +20 +22 градусов. На севере и западе будет прохладнее от +19 до +21 градуса.

Прохладнее всего будет в Луцке, днем там воздух нагреется до +17 +19 градусов. Теплее всего будет в Симферополе воздух будет нагрет от +21 до +23 градусов.

Осадки накроют большую часть территории страны. Дождь с грозами ожидается во всех областях кроме Херсона, Запорожья и Донецка.

В Киеве 2 мая погода будет облачной, а вечером ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет на уровне +20 +22 градуса.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на 2 мая в Украине.