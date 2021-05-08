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Нагрянуть заморозки і грози: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних

Нагрянуть заморозки і грози: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних
00:18 Сьогодні Телеграф

Погода на цих вихідних, 8-9 травня, спершу не порадує українців ні теплом, ні сонячним днем: дощі і штормовий вітер доповняться нічними заморозками на заході країни. Однак уже в неділю очікується прихід антициклону з потеплінням.

Про це пише в п'ятницю, 7 травня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Субота. Періодичні дощі, можливі грози. Сильний північно-західний вітер часом з штормовими поривами до 15-20 м/с", - написала синоптик.

8 травня на Заході, Півночі і в Центрі України похолодання до + 9 + 13 градусів. На півдні, в Дніпропетровській області і на Сході + 14 + 19 градусів, в Луганській області до +22 градусів.

У Києві в суботу очікується невеликий дощ, сильний вітер і низька температура повітря, + 10 + 12 градусів.

"Словом, погода та ще й для синоптиків, і наших голів))", - резюмує Діденко.

Укргідрометцентр_08_05

(Мапа Укргідрометцентру)

У ніч на неділю, 9 травня, в західних областях України можливі заморозки на ґрунті, на решті ж території буде не так холодно: + 3 + 8 градусів.

Разом з тим, вже вдень в країну прийде антициклон: практично повсюдно в Україні буде світити сонце, хіба що на крайньому сході затримається трохи дощ.

При цьому сильний вітер втримається на Лівобережжі.

Температура на Сході знизиться, але на Заході і Півночі почне підвищуватися.

"Загалом, 9 травня, температурна картинка вирівняється, очікується вдень в Україні + 13 + 18, на Закарпатті до +20 + 22 градусів", - пише синоптик.

 Укргідрометцентр_09_05

(Мапа Укргідрометцентру)

У Києві в неділю небо прояснить, буде світити сонце, вітер днем стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться до + 13 + 15 градусів.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Синоптик, Наталка Діденко, Вихідні, 9 травня.
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