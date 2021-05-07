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П'ятниця, 07.05.2021
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8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)
8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)

8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)

8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)
Оновлено 16:56 Сьогодні Телеграф

В Україні наближається затяжний уїк-енд, який в Україні триватиме 8, 9 і 10 травня. Що саме відзначають 8 травня, а що - 9 травня.

"Телеграф" склав дохідливу інфографіку, яка пояснює різницю між двома цими святами.

У цьому році в Україні вже вшосте відзначатимуть День пам'яті і примирення, який президентським указом від 24 березня 2015 року був призначений на 8 травня.

І теж в шостий раз відзначатимуть ще одне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

8 и 9 мая

Звідки взялася розбіжність в датах?

Реймський або перший акт про капітуляцію Німеччини був підписаний 7 травня 1945 року в 2:41 за центральноєвропейським часом. Часом його вступу в силу було визначено одинадцяту годину і одна хвилина вечора 8 травня 1945 року за все тим ж центральноєвропейським часом. Але через двогодинну різницю між центральноєвропейським і московським часом цей акт на території СРСР вступив в силу тільки в годину і одну хвилину ночі 9 травня 1945 року.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 83

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Инфографика, 9 травня, 8 травня.
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