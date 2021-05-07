8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)

В Україні наближається затяжний уїк-енд, який в Україні триватиме 8, 9 і 10 травня. Що саме відзначають 8 травня, а що - 9 травня.

"Телеграф" склав дохідливу інфографіку, яка пояснює різницю між двома цими святами.

У цьому році в Україні вже вшосте відзначатимуть День пам'яті і примирення, який президентським указом від 24 березня 2015 року був призначений на 8 травня.

І теж в шостий раз відзначатимуть ще одне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Звідки взялася розбіжність в датах?

Реймський або перший акт про капітуляцію Німеччини був підписаний 7 травня 1945 року в 2:41 за центральноєвропейським часом. Часом його вступу в силу було визначено одинадцяту годину і одна хвилина вечора 8 травня 1945 року за все тим ж центральноєвропейським часом. Але через двогодинну різницю між центральноєвропейським і московським часом цей акт на території СРСР вступив в силу тільки в годину і одну хвилину ночі 9 травня 1945 року.