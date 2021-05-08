День пам'яті і примирення 8 травня: що це за дата і як її вшановують в Україні

8 травня в шостий раз відзначається День пам'яті і примирення, який був встановлений у 2015 році експрезидентом Петром Порошенко з метою вшанування пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

Варто відзначити, що ще у 2004 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 та 9 травня Днями примирення, і зазначила, що країни-учасники можуть відзначати один із цих днів або ж обидва ці дні, як данину пам'яті всім жертвам Другої світової війни.

Це пов'язано з тим, що в більшості країн Європи свято Перемоги відзначається 8 травня, адже в цей день в 1945 році о 22:43 за центральноєвропейським часом було підписано беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. А якщо "порахувати" цей час по-московському, то капітуляція була підписана о 00:43 9 травня.

До 2015 року Україна відзначала День Перемоги 9 травня, а тепер українці відзначають два свята. Символом дня є червоний мак, а гаслом - "1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо" і "Ніколи знову". Відзначимо, що графічне зображення символу - це своєрідна алюзія. З одного боку квітка маку, а з іншого - кривавий слід від кулі. Нагадаємо, що в Україні георгіївська стрічка, як радянська символіка, заборонена ...

8 травня за все Україні проводяться заходи, присвячені Перемозі над нацизмом в Європі, Дню пам'яті і примирення і Дню Перемоги, які спрямовані на вшанування пам'яті жертв Другої світової.