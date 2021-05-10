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В Україну повертається майже літнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на понеділок

В Україну повертається майже літнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на понеділок
00:18 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 10 травня в Україну повернеться потепління, але дощі пройдуть в Харкові, Донецьку, Луганську та Запоріжжі.

Про це 9 травня повідомили синоптики українського метеорологічного центру. 

Згідно з прогнозом на всій території країни, крім східних областей не очікується опадів. 

На півночі, в центрі і на півдні буде від +16 до +19 градусів.

На заході буде від +19 до +23 градусів. Східні області ж остудить дощ до +14 +18 градусів.

Найтепліше буде в Ужгороді, де днем градусник може показати до +23 градусів. Найхолодніше ж все буде в Донецьку, де днем буде +14 градусів.

У свою чергу в Києві повітря нагріється до +18 +20 градусів. З самого ранку погода буде хмарною.

У Харкові термометри покажуть від +15 до +17 градусів. Проте в місті очікується дощ. 

У Львові буде тепло на рівні +20 +22 градусів. Опадів не очікується, небо буде переважно безхмарним.

В Одесі очікуються більш прохолодні температури, від +15 до +17 градусів. Погода буде хмарною з ранку і про вечори, поки не пройде невеликий дощ. 

У Дніпрі повітря нагріє до +16 +18 градусів. Погода буде хмарною.

погода

Відзначимо, 10 травня на заході, півночі та в центрі, вночі 10 травня і на сході і півдні на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -4 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди до 10 травня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Погода, Прогноз погоды.
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