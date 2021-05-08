Коли прийде справжнє тепло? Синоптики розповіли про погоду в найближчі дні

В Україні в найближчі дні, в неділю, в День перемоги у Другій світовій війні, 9 травня, і в понеділок, 10 травня, очікується похмура погода з проясненнями, місцями - з грозою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у неділю, 9 травня, на більшій частині України буде хмарно з проясненнями, а грози накриють східну частину України - Луганську, Донецьку і Харківську області. Вдень температура повітря буде варіюватися в межах + 12 .... + 15 градусів, а вночі - + 2 ... + 5 градусів.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, вночі 9 травня у більшості західних областей сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпеки, помаранчевий) в північних і більшості центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-4 ° (I рівень небезпеки, жовтий).

Аналогічна погода буде і в понеділок, 10 травня. Але стовпчики термометра поповзуть вгору і вдень досягнутий + 20 ... + 22 градусів, а вночі - + 2 ... + 5 градусів.

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