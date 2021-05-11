Яке свято 11 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 11 травня згадує пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. А в народному календарі день отримав назву Максимов день, Максим і Овсій, Максим-Березосок. За прикметами на 11 травня судили про літо і про врожай.

Люди вірили, що в цей день березовий сік наділений цілющими властивостями, тому з 11 травня починали його збирати. Березовий сік давали всім хворим людям, молячись про їх одужанні. Жінки вмивалися соком вранці, щоб позбутися від пігментних плям, веснянок і вугрів.

У цей день люди якомога більше часу намагаються провести на сонці і свіжому повітрі, так як вважалося, що теплий вітер в цей день приносить здоров'я.

Також православні в 2021 році 11 травня буде відзначати Радоницю (Батьківський день) - день поминання покійних родичів. Дата переходить і залежить від Великодня. У цей день прийнято відвідувати кладовище і наводити порядок на могилках після зими.

Вважалося, що якщо в Батьківський день вмитися дощовою водою, це принесе щастя.

Заборони:

Заборонено говорити або думати про покійних родичів в негативному ключі.

Суворо заборонено випивати або є на кладовищі.

Не можна стригти волосся і нігті немовляті.

Також не бажано в цей день проколювати вуха.

Заручини також краще відкласти.

Народні прикмети: