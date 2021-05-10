Радониця 2021: що потрібно знати про поминальний день (інфографіка)

У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання покійних - Радониця або "батьківський день". У 2021 році Радониця випала на 11 травня.

На Радоницю існує звичай святкування Пасхи на могилах покійних. У цей день люди відвідують храм, а після відправляються на цвинтар і наводять на могилках порядок після зими. Також, заведено накривати ритуальний стіл на могилі, але залишати на труні їжу не варто. Розпивати алкоголь на могилі - не можна.

У ці дні за своїх рідних заведено подавати милостиню, і робити добрі справи.

"Телеграф" склав інфографіку, в якій розповіли, що можна і не можна робити в цей день.