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Понеділок, 10.05.2021
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Радониця 2021: що потрібно знати про поминальний день (інфографіка)

Радониця 2021: що потрібно знати про поминальний день (інфографіка)
Оновлено 21:24 Сьогодні Телеграф

У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання покійних - Радониця або "батьківський день". У 2021 році Радониця випала на 11 травня.

На Радоницю існує звичай святкування Пасхи на могилах покійних. У цей день люди відвідують храм, а після відправляються на цвинтар і наводять на могилках порядок після зими. Також, заведено накривати ритуальний стіл на могилі, але залишати на труні їжу не варто. Розпивати алкоголь на могилі - не можна.

У ці дні за своїх рідних заведено подавати милостиню, і робити добрі справи.

"Телеграф" склав інфографіку, в якій розповіли, що можна і не можна робити в цей день.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

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Свято, Традиції, Заборони, Радониця.
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