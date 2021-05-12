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Яке свято 12 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 12 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф

Православна церква 12 травня шанує пам'ять дев'яти святих мучеників Кизичеських. У народному календарі дата отримала назву дев'ять мучеників, або дев'ять цілителів, а за прикметами на день судили про урожай і про літо.

Святі мученики Кизичеські - група християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кизик і взяли там мученицьку смерть за свою віру. Святі прагнули зробити християнами жителів міста. За це їх схопили й відвели на суд до правителя міста, довго катували, а потім усікли мечем.

12 травня - день цілителів і цілителів. Святі вважаються рятівниками від віспи й тлумачі сновидінь.

У цей день селяни продовжували займатися садово-городніми роботами.

Сни з 11 на 12 травня пророчі. А щоб дізнатися, виповниться сон чи ні, варто поспостерігати за погодою, як тільки прокинетеся. Якщо буде хмарно з дощами, сновидіння може збутися в цю ж добу.

Що не можна робити 12 травня:

  • Заборонено просівати борошно.

  • Не варто в цей день витирати пил з високих шаф.

  • Нікому не розповідайте про задумане.

  • Не можна в цей день заздрити.

  • Купатися у водоймах з головою 12 травня не рекомендується.

Народні прикмети:

  • Тепла і зоряна ніч - до хорошого урожаю.

  • Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.

  • Золотиста і безвітряна вечірня зоря віщує гарну погоду.

  • Журавель гніздо в низині в'є - прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.

  • Мурахи перебираються в сухе місце - скоро піде дощ.

  • Багато хрущів - до посушливого літа.

  • Блискавка перед дощем - до затяжної негоди.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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