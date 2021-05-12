Яке свято 12 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 12 травня шанує пам'ять дев'яти святих мучеників Кизичеських. У народному календарі дата отримала назву дев'ять мучеників, або дев'ять цілителів, а за прикметами на день судили про урожай і про літо.

Святі мученики Кизичеські - група християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кизик і взяли там мученицьку смерть за свою віру. Святі прагнули зробити християнами жителів міста. За це їх схопили й відвели на суд до правителя міста, довго катували, а потім усікли мечем.

12 травня - день цілителів і цілителів. Святі вважаються рятівниками від віспи й тлумачі сновидінь.

У цей день селяни продовжували займатися садово-городніми роботами.

Сни з 11 на 12 травня пророчі. А щоб дізнатися, виповниться сон чи ні, варто поспостерігати за погодою, як тільки прокинетеся. Якщо буде хмарно з дощами, сновидіння може збутися в цю ж добу.

Що не можна робити 12 травня:

Заборонено просівати борошно.

Не варто в цей день витирати пил з високих шаф.

Нікому не розповідайте про задумане.

Не можна в цей день заздрити.

Купатися у водоймах з головою 12 травня не рекомендується.

Народні прикмети: