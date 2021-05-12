Менше половини українців обізнані про проблему ринку землі (інфографіка)

Про відкриття ринку купівлі/продажу землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року в Україні знають дві третини опитаних (46% - багато чули про це, 32% - щось чули). При цьому 22% нічого за цим не знають.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", оприлюднені в середу, 12 травня.

77% опитаних переконані, що рішення про введення в Україні ринку купівлі/продажу земель сільгосппризначення має прийматися на всеукраїнському референдумі. 16% - не підтримують такої ініціативи. 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% - скоріше б взяли участь, 20% - не взяли б участі.

При цьому 64% з тих, хто взяв би учать у такому референдумі і визначився з відповіддю, проголосували б проти введення в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення. 36% - підтримали б цю ініціативу.

При цьому переважна більшість 79% - висловлюються проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу лише 15%.

Опитування проводилося 23-27 квітня 2021 року серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.