Яке свято 13 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 13 травня згадує апостола Якова, сина Якова, брата апостола Іоанна Богослова. У народному календарі дата отримала назву Яків теплий, Яків зіркових.

Апостол Яків Зеведеїв - один з дванадцяти апостолів, найближчий учень Ісуса Христа. Яків - єдиний апостол, про чию смерть можна прочитати в Новому Завіті. Святий був свідком воскресіння Христом дочки Яіра, перетворення Господня на горі Фавор, і перебував з Ісусом в Гефсиманському саду.

Вважається, що святий був покровителем овець. У цей день було заведено ображати або залишати голодними тварин.

Також, з цієї дати припинялися оглядини і сватання, так, як за старим стилем цей день припадав на 30 квітня. А травень місяць був нещасливим для весіль і застіль.

Ще в цей день вважали за краще не виїжджати в далеку дорогу.

Заборони 13 травня:

Дівчатам і жінкам не рекомендується в цей день заплітати коси і робити інші плетені зачіски.

Не можна одягати речі червоного кольору і його відтінків.

Не можна робити пропозицію руки і серця.

Народні прикмети: