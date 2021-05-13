Яке свято 13 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 13 травня згадує апостола Якова, сина Якова, брата апостола Іоанна Богослова. У народному календарі дата отримала назву Яків теплий, Яків зіркових.
Апостол Яків Зеведеїв - один з дванадцяти апостолів, найближчий учень Ісуса Христа. Яків - єдиний апостол, про чию смерть можна прочитати в Новому Завіті. Святий був свідком воскресіння Христом дочки Яіра, перетворення Господня на горі Фавор, і перебував з Ісусом в Гефсиманському саду.
Вважається, що святий був покровителем овець. У цей день було заведено ображати або залишати голодними тварин.
Також, з цієї дати припинялися оглядини і сватання, так, як за старим стилем цей день припадав на 30 квітня. А травень місяць був нещасливим для весіль і застіль.
Ще в цей день вважали за краще не виїжджати в далеку дорогу.
Заборони 13 травня:
Дівчатам і жінкам не рекомендується в цей день заплітати коси і робити інші плетені зачіски.
Не можна одягати речі червоного кольору і його відтінків.
Не можна робити пропозицію руки і серця.
Народні прикмети:
Теплий вечір і тиха зоряна ніч - до сухого вітряному льоту і гарному врожаю.
Якщо сонце зайде на чистому безхмарному небі, то літо буде відерного, сонце вигляне крізь хмари - літо буде дощове.
Якщо ввечері на небі з'являться зірки і з півдня подує теплий вітер, то буде літо тепле і грізне, родючість Ізобільне.
Дощ на Якова віщує велику кількість весіль восени.