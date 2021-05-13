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Яке свято 13 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 13 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Чт, 13 Травень 2021 Телеграф

Православна церква 13 травня згадує апостола Якова, сина Якова, брата апостола Іоанна Богослова. У народному календарі дата отримала назву Яків теплий, Яків зіркових.

Апостол Яків Зеведеїв - один з дванадцяти апостолів, найближчий учень Ісуса Христа. Яків - єдиний апостол, про чию смерть можна прочитати в Новому Завіті. Святий був свідком воскресіння Христом дочки Яіра, перетворення Господня на горі Фавор, і перебував з Ісусом в Гефсиманському саду.

Вважається, що святий був покровителем овець. У цей день було заведено ображати або залишати голодними тварин.

Також, з цієї дати припинялися оглядини і сватання, так, як за старим стилем цей день припадав на 30 квітня. А травень місяць був нещасливим для весіль і застіль.

Ще в цей день вважали за краще не виїжджати в далеку дорогу.

Заборони 13 травня:

 

  • Дівчатам і жінкам не рекомендується в цей день заплітати коси і робити інші плетені зачіски.

  • Не можна одягати речі червоного кольору і його відтінків.

  • Не можна робити пропозицію руки і серця.

Народні прикмети:

  • Теплий вечір і тиха зоряна ніч - до сухого вітряному льоту і гарному врожаю.

  • Якщо сонце зайде на чистому безхмарному небі, то літо буде відерного, сонце вигляне крізь хмари - літо буде дощове.

  • Якщо ввечері на небі з'являться зірки і з півдня подує теплий вітер, то буде літо тепле і грізне, родючість Ізобільне.

  • Дощ на Якова віщує велику кількість весіль восени.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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