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Агенти крові та Київське метро відкрили виставку портретів донорів

Агенти крові та Київське метро відкрили виставку портретів донорів
Оновлено 14:30 Пн, 17 Травень 2021 Телеграф Агенти крові

В понеділок, 17 травня, у Київському метро на станції "Театральна" відкрили виставку портретів. Портрети не прості, а – донорів крові, які всю зиму здавали кров в Інституті Амосова в рамках проекту “Кров чарівна”.

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Протягом усіх зимових місяців в Центрі крові Інституту Амосова донорам робили портрети кращі фотографи країни: Анна Грабарська, Леся Задорожна, Оксана Канівець, Катя Кондратьєва, Христина Кулаковська, Дар’я Мангубі, Рома Пашковський, Сергій Моргунов, Яна Токарчук, Сергій Сараханов та Даша Шрамко. Незмінний атрибут портретів — гемокон, наповнений кольоровим глітером, як символ того, що донори діляться не лише кров’ю, а й суперсилою.

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Ініціатива мала на меті нагадати, що потреба в крові під час новорічних та різдвяних свят не спадає, на відміну від кількості донорів, що традиційно у зимовий період стає меншою.

Донорство - відповідальна соціальна місія. Ми готові безвідмовно долучатися до таких ініціатив. Багато наших співробітників регулярно здають кров. Думаю, що нагадати пасажирам про важливість - дуже на часі, - переконаний начальник метрополітену Віктор Брагінський

“Ми хочемо звернути увагу на те, що кров донорів — чарівна, вона робить справжні дива, і може стати найкращим подарунком комусь під ялинку. Ми не могли й уявити, наскільки сподобається ініціатива аудиторії: часто на чергуваннях четверга приходить 3-5 людей, але в перший тиждень практично закрили реєстрації на грудень (до 40 бажаючих щотижня)!” ”, — зазначає засновниця “Агентів крові” Олена Балбек.

Ініціатива проводилась в Інституті Амосова, оскільки тут є велика потреба в крові та її компонентах. Щороку тут проводиться до 7500 операцій на серці (до 20 (!) в день), щонайменше третина - з використанням компонентів крові. 650 дітей щороку переносять операції на відкритому серці. База активних донорів налічує 1500 осіб, але для оптимальної роботи лікарні цю цифру необхідно подвоїти.

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Проект тривав три місяці і за цей час ми досягли таких результатів:

  •  300 людей відгукнулось та приєдналося до кампанії.
  •  200 — успішно здали кров.
  •  40% донорів,  здавали кров вперше.
  •  100% донорів, підтвердили, що планують наступний візит.
  •  20+ публікацій в медіа та 100+ публікацій про проект.

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Виставка портретів – це ще один спосіб показати, що донорство – це не страшно, як зазвичай здається – на фото усміхнені, щасливі та красиві люди, які поділились своєю кров’ю. Всі вони різного віку, професій, але їх об’єднує спільна добра справа. Ми часто бачимо фото людей, які потребують допомоги, і так  рідко саме тих, хто їх підтримав. А це важливо!

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“Донори, які приєднались до проекту, забезпечили потребу в крові під час зимових ургентних операцій на 70%.” - Олена Мига, лікар-трансфузіолог.

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“Проект, в якому живе душа, серце а тепер ще і наша кров. Впевнена, що завдяки йому зараз як мінімум одна людина має  щасливе, здорове життя. І це того варте.” – донорка крові.

“Агенти Крові” – громадська організація, яка пропагує добровільне, безоплатне та регулярне донорство крові та компонентів. Наразі в організації налічується 50 волонтерів, які щотижня чергують у п'яти центрах крові у трьох містах: Одеса, Львів та Київ. За п’ять з половиною років існування волонтери допомогли зібрати близько 3000 літрів крові: це приблизно 7000 донорів та 9000 пацієнтів, які отримали цю кров.

Більше інформації тут.

 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Метро, Кровь, "Американский идол", Київ, Виставка, Центр крові Інституту Амосова, Агенти крові.
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