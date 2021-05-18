Яке свято 18 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 18 травня шанує мученицю Ірину. У народному календарі дата отримала назву Ірина (Аріна) Розсадниця. За прикметами дня визначали, коли слід починати посів.

Свята великомучениця Ірина жила в другій половині I століття в Македонії. Ще в юності увірувала у Христа і відмовилася від заміжжя, щоб присвятити своє життя Богу. Оскільки вона народилася в сім'ї язичника, то перше страждання за свою віру вона прийняла від батька, який її жорстоко покарав. Однак і він потім прийняв християнство.

Ірина проповідувала Євангеліє в містах Македонії і Фракії, за що був підданий тортурам, однак вони не завдавали їй шкоди: змії не чіпали мученицю, пили не завдавали шкоди її тілу, коні не стосувалися святий.

На Ірину (Аріну) капусниці продовжували висаджувати розсаду на грядки. Вважалося, що це не можна робити чоловікам. Висаджуючи капустяну розсаду, селяни одягалися в лахміття, що нагадують листя капусти.

Проводили в цей день і інші сільськогосподарські роботи - наприклад, випалювали покоси, щоб позбутися від старої, висохлої трави.

Що не можна робити 18 травня:

Якщо дівчина хоче вийти заміж, то їй не варто ходити в гості до вдови, навіть до близької родичці.

Якщо ж на ніч залишити немитий посуд, то темні сили поселяться в будинку і будуть насилати на всіх членів родини хвороби та інші біди.

18 травня не можна брехати або просто базікати не по справі.

В процесі посадки розсади можна було розмовляти.

Після заходу сонця не варто виходити на вулицю.

Народні прикмети: