Додаток "Дія" отримав масштабне оновлення: які послуги тепер доступні користувачам

Сьогодні, 17 травня, під час Diia Summit 2.0 команда Мінцифри представила масштабне оновлення додатка "Дія", в якому з'явилося більше десятка нових електронних послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті "Дії".

Презентував оновлення, які вже доступні для всіх 10 млн користувачів, президент України Володимир Зеленський.

Серед новинок:

- Зміна місця реєстрації онлайн, для якого потрібна тільки ID-карта, 10-15 хвилин на заповнення заяви і онлайн-підтвердження власника житла.

- Автоматична реєстрація СПД.

- Сплата податків і подання декларацій (процес подачі декларацій спростили: досить відповісти всього на 4 питання і внести суму доходу для розрахунку єдиного податку).

- Електронний підпис в смартфоні.

- NFC-авторизація (приклавши ID-карту до смартфону, в додаток підтягнуться всі документи).

- Статичний QR-код (можна ділитися необхідними документами онлайн).

- Нові будівельні послуги: електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію; онлайн-видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

- E-петиції.

- Заміна водійського посвідчення і оновлений розділ "Штрафи" (подати заявку на нове посвідчення можна за 5 хвилин).

- Подача заяви на намір отримати пільгову іпотеку для ВПО (кредит - на 20 років під 3% річних).

- Сплата адмінзбору онлайн.

- Реєстрація операторів потужностей ринку.

Нагадаємо, українці записуються на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія".