Яке свято 19 травня: народні прикмети і заборони

19 травня церква відзначає день Іова Багатостраждального. У народному календарі дата отримала назви Іов-огуречник, білі горохи.
Іов Багатостраждальний жив в Північній Аравії і був людиною благочестивою. Все життя його переслідували невдачі: все його діти загинули, будинок згорів, він позбувся багатства і був вражений проказою. Його дружина пропонувала йому проклясти за це Господа, але Іов залишився вірним Спасителю.
За свою вірність і довготерпіння Іов був нагороджений Господом. До нього повернулося здоров'я і багатство. А також у Іова народилися діти, а сам він прожив ще 140 років.
Вважається, що роса в цей день просто чудотворна. Жінки з самого ранку виходили на вулицю, збирали росу, і вмивалися нею. Вони вірили, що це повертає молодість і красу.
Також, на Іову сіяли горох, і садили огірки. Сіяли горох обов'язково на заході сонця, щоб цього не бачили горобці.
Що категорично не можна робити в це свято:
не можна сваритися подружжю,
не можна сваритися і лаятися,
якщо жінка перебуває в положенні, в цей день їй не варто чіпати чужих дітей,
не можна лінуватися і працювати абияк,
не можна відмовляти в допомозі і милостині.
Народні прикмети:
Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.
Велика роса - до врожаю огірків.
Багато роси вранці - на гарну погоду, нема роси - буде дощ.
Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.
Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися - значить, дощ затягнеться.
Птахи весело щебечуть - в найближчі дні буде хороша погода.