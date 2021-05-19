Яке свято 19 травня: народні прикмети і заборони

19 травня церква відзначає день Іова Багатостраждального. У народному календарі дата отримала назви Іов-огуречник, білі горохи.

Іов Багатостраждальний жив в Північній Аравії і був людиною благочестивою. Все життя його переслідували невдачі: все його діти загинули, будинок згорів, він позбувся багатства і був вражений проказою. Його дружина пропонувала йому проклясти за це Господа, але Іов залишився вірним Спасителю.

За свою вірність і довготерпіння Іов був нагороджений Господом. До нього повернулося здоров'я і багатство. А також у Іова народилися діти, а сам він прожив ще 140 років.

Вважається, що роса в цей день просто чудотворна. Жінки з самого ранку виходили на вулицю, збирали росу, і вмивалися нею. Вони вірили, що це повертає молодість і красу.

Також, на Іову сіяли горох, і садили огірки. Сіяли горох обов'язково на заході сонця, щоб цього не бачили горобці.

Що категорично не можна робити в це свято:

не можна сваритися подружжю,

не можна сваритися і лаятися,

якщо жінка перебуває в положенні, в цей день їй не варто чіпати чужих дітей,

не можна лінуватися і працювати абияк,

не можна відмовляти в допомозі і милостині.

Народні прикмети: