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Яке свято 19 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 19 травня: народні прикмети і заборони
00:02 Сьогодні Телеграф

19 травня церква відзначає день Іова Багатостраждального. У народному календарі дата отримала назви Іов-огуречник, білі горохи.

Іов Багатостраждальний жив в Північній Аравії і був людиною благочестивою. Все життя його переслідували невдачі: все його діти загинули, будинок згорів, він позбувся багатства і був вражений проказою. Його дружина пропонувала йому проклясти за це Господа, але Іов залишився вірним Спасителю.

За свою вірність і довготерпіння Іов був нагороджений Господом. До нього повернулося здоров'я і багатство. А також у Іова народилися діти, а сам він прожив ще 140 років.

Вважається, що роса в цей день просто чудотворна. Жінки з самого ранку виходили на вулицю, збирали росу, і вмивалися нею. Вони вірили, що це повертає молодість і красу.

Також, на Іову сіяли горох, і садили огірки. Сіяли горох обов'язково на заході сонця, щоб цього не бачили горобці.

Що категорично не можна робити в це свято:

  • не можна сваритися подружжю,

  • не можна сваритися і лаятися,

  • якщо жінка перебуває в положенні, в цей день їй не варто чіпати чужих дітей,

  • не можна лінуватися і працювати абияк,

  • не можна відмовляти в допомозі і милостині.

Народні прикмети:

  • Якщо в цей день погода ясна, то врожай огірків буде відмінний.

  • Велика роса - до врожаю огірків.

  • Багато роси вранці - на гарну погоду, нема роси - буде дощ.

  • Якщо після світанку піднявся туман, то погода буде малохмарна і без опадів.

  • Під час тихого дощу бульбашки на воді з'явилися - значить, дощ затягнеться.

  • Птахи весело щебечуть - в найближчі дні буде хороша погода.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.
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