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Яке свято 20 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 20 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 20 травня відзначає свято Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі. А в народному календарі дата 20 травня отримала назву Купальниця.

Явища Хреста Господнього відбулося в Візантії в IV столітті. Щоб "довести" імператору Констанцію святе православ'я Господь в Єрусалимі явив чудесне знамення у вигляді осяяного зображення Хреста Господнього на небі.

Так, як в народі день дізналися купальниці, то і більшість обрядів були пов'язані з купанням. Найголовнішим, що відбувалося 20 травня, було купання коней в річці. Люди вірили, що прогріта весняним сонцем вода в річці, має цілющі властивості. Вона принесе коням міцне здоров'я.

Обливання водою корисно і для людей. Тому з самого ранку на вулицю виносилися відра з водою, щоб ті прогрілися під сонцем. До обіду вода насичувалася сонячною енергією. Нею люди і обливалися.

Також було прийнято активно займатися роботою в полях і на городі. День відмінно підходить для посадки розсади на ділянці і плекання насіння моркви.

Заборони:

  • Не рекомендується купати дитину комусь, крім його мами.

  • Не можна вмиватися джерельною водою. Необхідно щоб вона "переповнилася" сонцем.

  • Не варто брати в руки гострі предмети або грати з вогнем.

  • Сувора заборона 20 травня був на гадання на гральних картах.

  • Не можна лаятися і лихословити.

Народні прикмети:

  • Дощ в Купальницу віщує про тепло у вересні.

  • Веселка в небі ввечері - погода буде ясною, вранці - чекай дощ.

  • Вночі по воді туман стелиться, а вранці зникає - погода буде відмінна.

  • Черемуха буяє пишним квітом - літо буде дощовим.

  • На акації багато бджіл - до грози.

  • Молодий місяць зійшла на небосхил - можна садити овочі, урожай буде багатий.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.
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