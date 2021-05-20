Яке свято 20 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 20 травня відзначає свято Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі. А в народному календарі дата 20 травня отримала назву Купальниця.

Явища Хреста Господнього відбулося в Візантії в IV столітті. Щоб "довести" імператору Констанцію святе православ'я Господь в Єрусалимі явив чудесне знамення у вигляді осяяного зображення Хреста Господнього на небі.

Так, як в народі день дізналися купальниці, то і більшість обрядів були пов'язані з купанням. Найголовнішим, що відбувалося 20 травня, було купання коней в річці. Люди вірили, що прогріта весняним сонцем вода в річці, має цілющі властивості. Вона принесе коням міцне здоров'я.

Обливання водою корисно і для людей. Тому з самого ранку на вулицю виносилися відра з водою, щоб ті прогрілися під сонцем. До обіду вода насичувалася сонячною енергією. Нею люди і обливалися.

Також було прийнято активно займатися роботою в полях і на городі. День відмінно підходить для посадки розсади на ділянці і плекання насіння моркви.

Заборони:

Не рекомендується купати дитину комусь, крім його мами.

Не можна вмиватися джерельною водою. Необхідно щоб вона "переповнилася" сонцем.

Не варто брати в руки гострі предмети або грати з вогнем.

Сувора заборона 20 травня був на гадання на гральних картах.

Не можна лаятися і лихословити.

Народні прикмети: