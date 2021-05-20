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"Братство" домоглося позапланової перевірки нового антиукраїнського телеканалу Медведчука "Здоровьє"

"Братство" домоглося позапланової перевірки нового антиукраїнського телеканалу Медведчука "Здоровьє"
Оновлено 15:01 Сьогодні Телеграф

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський повідомив про те, що сьогодні "Братство" домоглося позапланової перевірки нового антиукраїнського телеканалу Медведчука "Здоровьє".

"Після акцій Братства проти нових телеканалів Медведчука, сьогодні Нацрада з питань телебачення й радіомовлення розглядає підривну діяльність одного з них, а саме телеканалу "Здоровье", який перепрофільований в інтересах окупантів і розкручується Медведчуком на загальнонаціональний рівень" - зазначив Корчинський.

Лідер "Братства" також повідомив, що активісти "Братства" були присутні на засіданні Нацради й вимагали включити до розгляду також другий новий медведчуківський телеканал "Академія":

"Нарешті сьогодні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку нового антиукраїнського телеканалу Медведчука "Здоровьє".

Це дуже повільно, адже Братство вже тривалий час здійснює акції проти цього телеканалу, а також проти другого нового медведчуківського телеканалу "Академія".

Щодо "Академії" перевірок чомусь так і не призначено. Отже, промосковська пропаганда буде отруювати телеглядачів і надалі.

"Братство" продовжить акції, які віднині будуть спрямовані й проти угодовства Нацради, яка занадто лояльно ставиться до ворожої пропаганди" - зазначив Корчинський.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 50

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Виктор Медведчук, Нацрада, телебачення.
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