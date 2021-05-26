Яке свято 26 травня: народні прикмети і заборони

26 травня православна церква згадує Свята Гликерія і Гликеру Новгородську. У народному календарі дата отримала назву Ликера-Комарніца, тому що, за прикметами, 26 травня з'являються комарі.

Гликерия Новгородська - православна свята, шанована як праведна діва. Про її життя відомо небагато: дівчина була дочкою заможного міщанина і померла, будучи зовсім юною. А Свята Гликерія - раннехристианская мучениця, яка проживала в II столітті і постраждала за віру при римському імператорі Антоніна Пія.

За повір'ям, у цей весняний день з теплим вітром прилітають мошки і комарі.

26 травня заговорюють зуби, щоб ніколи не хворіли. Також в цей день прийнято сіяти гречку: для бджіл і на корм домашнім тваринам.

Що не можна робити:

не можна вбивати комарів,

не варто в цей день плакати (навіть від щастя),

не можна віддавати свої речі,

в цей день не можна міняти зовнішність, в тому числі за допомогою хірургічного втручання,

заборонено в цей день вживати алкоголь і будь-які інші дурманні засоби.

Народні прикмети: