Яке свято 26 травня: народні прикмети і заборони

26 травня православна церква згадує Свята Гликерія і Гликеру Новгородську. У народному календарі дата отримала назву Ликера-Комарніца, тому що, за прикметами, 26 травня з'являються комарі.
Гликерия Новгородська - православна свята, шанована як праведна діва. Про її життя відомо небагато: дівчина була дочкою заможного міщанина і померла, будучи зовсім юною. А Свята Гликерія - раннехристианская мучениця, яка проживала в II столітті і постраждала за віру при римському імператорі Антоніна Пія.
За повір'ям, у цей весняний день з теплим вітром прилітають мошки і комарі.
26 травня заговорюють зуби, щоб ніколи не хворіли. Також в цей день прийнято сіяти гречку: для бджіл і на корм домашнім тваринам.
Що не можна робити:
не можна вбивати комарів,
не варто в цей день плакати (навіть від щастя),
не можна віддавати свої речі,
в цей день не можна міняти зовнішність, в тому числі за допомогою хірургічного втручання,
заборонено в цей день вживати алкоголь і будь-які інші дурманні засоби.
Народні прикмети:
Якщо в цей день з'явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
Багато комарів - до дощу і хорошому вівсу.
Мало комарів - вівса і трави не буде.
Комарі в'ються - до теплих і сонячним дням.
Людина, що вбив комара, позбавиться від сорока гріхів.
Часто ластівки і стрижі літають - до тепла.