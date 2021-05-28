Яке свято 28 травня: народні прикмети і заборони

28 травня православна церква згадує пам'ять двох святих Пахомов. У народному календарі дата отримала назви Пахом Теплий, Пахом-бокогрей, Пахомов день, а прикмети дня кажуть, що якщо весь день теплий, то й літо порадує теплом.

Преподобний Пахомій Великий заснував чернецтво в Єгипті, і був одним із стовпів пустинножітельства, а преподобний Пахомій Нерехтський був першим ігуменом Костянтинівського монастиря. Обидва святі померли в глибокій старості.

28 травня сіяли пшеницю і овес. Однак, це потрібно було зробити до полудня, інакше насіння не дадуть урожай. Також займалися посадкою огірків.

На Пахома Теплого 28 травня спостерігали за погодою, щоб визначити, якою вона буде влітку.

Народні прикмети на 28 травня:

Якщо на Пахома Теплого небо на світанку стає насиченого червоного кольору, літо буде спекотним.

Предки вважали, що погода влітку буде такою, якою була 28 травня.

Якщо на Пахома дме східний вітер і йде дощ, негода скоро зміниться гарною погодою.

Веселка після дощу 28 травня - на гарну погоду.

Якщо на Пахома тепло, рибалки можуть розраховувати на хороший улов.

Багато павутинок літає - чекай спекотного літа.

Заборони 28 травня: