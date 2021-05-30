Вихідні та свята у червні 2021: скільки будуть відпочивати українці

Перший літній місяць подарує українцям додаткові вихідні.
У червні 2021 року всього буде 10 офіційних вихідних та 20 робочих днів. Святкування православного свята Дня Трійці припадає на неділю, 20 червня, в зв'язку з понеділком, 21 червня, також буде неробочим днем. Тому на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.
День Конституції України щорічно відзначається 28 червня. Це свято припадає на понеділок. Отже, в Україні буде три вихідних дні підряд - з 26 до 28 червня.
Крім Трійці та Дня Конституції червень щедрий на професійні свята та пам'ятні дати.
Свята та пам'ятні дати у червні 2021:
1 червня - День захисту дітей
4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії
4 червня - День господарських судів
5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища
6 червня - День працівників водного господарства
6 червня - День журналіста
6 червня - День працівників місцевої промисловості
8 червня - Всесвітній день океанів
9 червня - Міжнародний день друзів
12 червня - День працівників фондового ринку
13 червня - День працівників легкої промисловості
14 червня - Всесвітній день донора
17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
18 червня - День дільничного інспектора поліції
20 червня - День медичного працівника
20 червня - Трійця
20 червня - Всесвітній день біженців
22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні
23 червня - День державної служби ООН
23 червня - День державної служби України
25 червня - День митної служби України
26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
27 червня - День молоді
28 червня - День Конституції України
Також слід зазначити, що крім Трійці в червні святкують ще одне найбільше православне свято - Вознесіння Господнє. У 2021 року православні християни відзначають Вознесіння Господнє у четвер, 10 червня. Цей день присвячений сходженню Ісуса на небо і завершенню його земного служіння.