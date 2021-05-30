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Неділя, 30.05.2021
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Вихідні та свята у червні 2021: скільки будуть відпочивати українці

Вихідні та свята у червні 2021: скільки будуть відпочивати українці
18:17 Сьогодні Телеграф

Перший літній місяць подарує українцям додаткові вихідні.

У червні 2021 року всього буде 10 офіційних вихідних та 20 робочих днів. Святкування православного свята Дня Трійці припадає на неділю, 20 червня, в зв'язку з понеділком, 21 червня, також буде неробочим днем. Тому на Трійцю українці відпочиватимуть три дні поспіль: 19, 20 і 21 червня.

День Конституції України щорічно відзначається 28 червня. Це свято припадає на понеділок. Отже, в Україні буде три вихідних дні підряд - з 26 до 28 червня.

Крім Трійці та Дня Конституції червень щедрий на професійні свята та пам'ятні дати.

 Свята та пам'ятні дати у червні 2021:

1 червня - День захисту дітей

4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії

4 червня - День господарських судів

5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища

6 червня - День працівників водного господарства

6 червня - День журналіста

6 червня - День працівників місцевої промисловості

8 червня - Всесвітній день океанів

9 червня - Міжнародний день друзів

12 червня - День працівників фондового ринку

13 червня - День працівників легкої промисловості

14 червня - Всесвітній день донора

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

20 червня - День медичного працівника

20 червня - Трійця

20 червня - Всесвітній день біженців

22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні

23 червня - День державної служби ООН

23 червня - День державної служби України

25 червня - День митної служби України

26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур

26 червня - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

27 червня - День молоді

28 червня - День Конституції України

Також слід зазначити, що крім Трійці в червні святкують ще одне найбільше православне свято - Вознесіння Господнє. У 2021 року православні християни відзначають Вознесіння Господнє у четвер, 10 червня. Цей день присвячений сходженню Ісуса на небо і завершенню його земного служіння.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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День Конституції, Вихідні, Трійця, Червень 2021.
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