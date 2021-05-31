Досвід не проп'єш: патрульні відкривали авто поліції лінійкою прямо біля стін Верховної Ради (фото)

В понеділок, 31 травня, біля Верховної Ради стався курйозний випадок з патрульними.
В автомобіля Toyota Prius зачинилися двері. Поліцейські ж не стали звертатися до фахівців, а вирішили відкрити авто перевіреним "дідівським" способом - лінійкою.
Слід зазначити, що таким методом користуються викрадачі, коли грабують автомобілі.
Чому автомобіль поліцейських виявився закритим і де були ключі невідомо. Можна тільки припустити, що правоохоронцям все таки вдалося відкрити патрульне авто.
Знімки зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Нагадаємо, як писав "Телеграф", днями у відомого київського блогера Олександр Барабошко вночі з Porsche вкрали фари.
А 26 травня від грабіжників постраждала зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер, у неї вкрали 700 тис. грн.