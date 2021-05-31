Скачать
Понеділок, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
На посаду глави САП претендує ставленик Єрмака - джерело
На посаду глави САП претендує ставленик Єрмака - джерело
Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
Вихідні та свята у червні 2021: скільки будуть відпочивати українці
Вихідні та свята у червні 2021: скільки будуть відпочивати українці
Сезон полуниці в самому розпалі: як вибирати, мити і зберігати весняну ягоду (інфографіка)
Сезон полуниці в самому розпалі: як вибирати, мити і зберігати весняну ягоду (інфографіка)

Досвід не проп'єш: патрульні відкривали авто поліції лінійкою прямо біля стін Верховної Ради (фото)

Досвід не проп'єш: патрульні відкривали авто поліції лінійкою прямо біля стін Верховної Ради (фото)
14:25 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

В понеділок, 31 травня, біля Верховної Ради стався курйозний випадок з патрульними.

В автомобіля Toyota Prius зачинилися двері. Поліцейські ж не стали звертатися до фахівців, а вирішили відкрити авто перевіреним "дідівським" способом - лінійкою.

Слід зазначити, що таким методом користуються викрадачі, коли грабують автомобілі.

Чому автомобіль поліцейських виявився закритим і де були ключі невідомо. Можна тільки припустити, що правоохоронцям все таки вдалося відкрити патрульне авто.

Знімки зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Поліція під Верховною Радою 31.05.2021

Поліція під Верховною Радою 31.05.2021

Поліція під Верховною Радою 31.05.2021

Поліція під Верховною Радою 31.05.2021

Поліція під Верховною Радою 31.05.2021

Нагадаємо, як писав "Телеграф", днями у відомого київського блогера Олександр Барабошко вночі з Porsche вкрали фари.

А 26 травня від грабіжників постраждала зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер, у неї вкрали 700 тис. грн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 49

Все по темі:

Полиция, Верховна Рада.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З останнім днем весни 2021! Листівки та картинки українською
02 "Ого, які ми багаті": в Україні бурхливо обговорюють гумдопомогу для Індії
03 Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
04 Польща хоче спростити доступ до роботи українцям: названі популярні у сусідів спеціальності
05 Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
Вперше з літа-2020 в Україні число хворих за добу наблизилося до 1 тисячі
Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 31 травня: народні прикмети і заборони
Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Церковний календар 2021: які свята будуть в червні
Як тебе не любити? До Дня Києва українців порадували оригінальними виконаннями хіта (відео)
Як тебе не любити? До Дня Києва українців порадували оригінальними виконаннями хіта (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся