Досвід не проп'єш: патрульні відкривали авто поліції лінійкою прямо біля стін Верховної Ради (фото)

В понеділок, 31 травня, біля Верховної Ради стався курйозний випадок з патрульними.

В автомобіля Toyota Prius зачинилися двері. Поліцейські ж не стали звертатися до фахівців, а вирішили відкрити авто перевіреним "дідівським" способом - лінійкою.

Слід зазначити, що таким методом користуються викрадачі, коли грабують автомобілі.

Чому автомобіль поліцейських виявився закритим і де були ключі невідомо. Можна тільки припустити, що правоохоронцям все таки вдалося відкрити патрульне авто.

Знімки зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", днями у відомого київського блогера Олександр Барабошко вночі з Porsche вкрали фари.

А 26 травня від грабіжників постраждала зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер, у неї вкрали 700 тис. грн.