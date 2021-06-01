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Яке свято 1 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 1 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

1 червня православна церква відзначає пам'ять преподобного Іоанна, єпископа Готфського. У народі цей день називали "день Івана", "Іван довгий", "оберіг ниви". Вважалося, що якщо в цей час сильні роси - то буде хороший урожай.

Преподобний Іоанн був родом з Криму, і жив в VIII столітті. Ще з дитинства святий був присвячений на служіння Богу. У 754 році Іоанн був обраний єпископом в готфами.

Раніше, 1 червня наші пращури збиралися з раннього ранку, щоб вийти в поле для захисту врожаю від посухи. Вони ставали проти напрямку вітру і заговорювали його спеціальними молитвами. 

У народі вірили, що якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим. А якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають - то це до опадів.

Народні прикмети 1 червня:

  • Якщо сонце світить яскраво, літо буде дуже спекотним;

  • Якщо риба хлюпається в водоймах, пора вирушати на риболовлю;

  • Якщо в небі багато зірок, буде влітку багато теплих днів;

  • Ні рано вранці роси - чекай дощу;

  • Якщо вранці дуже похмуро, бути літа дощовим і коротким;

  • Скільки в небі птахів побачили, стільки вдалих днів чекає вас попереду;

  • Якщо знайшли в лісі багато грибів, бути літа родючим;

  • Якщо ворони каркають цілий день, чекайте хороший урожай зернових.

Заборони:

  • Нікому не можна давати в борг хліб і сіль.

  • Не смійте 1 червня недбало зривати і викидати будь-які рослини.

  • Не рекомендується немовляти залишати одного в кімнаті.

  • Заборонено надягати ношений (несвіжу) одяг.

  • Не можна сумувати, інакше влітку будуть постійно лити дощі.

Також, 1 червня відзначається - Міжнародний день захисту дітей. Це один з найстаріших міжнародних свят, який покликаний нагадати суспільству про необхідність захищати права дитини. У багатьох країнах в цей день проходить безліч масових, розважальних і культурних заходів для дітей.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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