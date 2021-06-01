Яке свято 1 червня: народні прикмети і заборони

1 червня православна церква відзначає пам'ять преподобного Іоанна, єпископа Готфського. У народі цей день називали "день Івана", "Іван довгий", "оберіг ниви". Вважалося, що якщо в цей час сильні роси - то буде хороший урожай.

Преподобний Іоанн був родом з Криму, і жив в VIII столітті. Ще з дитинства святий був присвячений на служіння Богу. У 754 році Іоанн був обраний єпископом в готфами.

Раніше, 1 червня наші пращури збиралися з раннього ранку, щоб вийти в поле для захисту врожаю від посухи. Вони ставали проти напрямку вітру і заговорювали його спеціальними молитвами.

У народі вірили, що якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим. А якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають - то це до опадів.

Народні прикмети 1 червня:

Якщо сонце світить яскраво, літо буде дуже спекотним;

Якщо риба хлюпається в водоймах, пора вирушати на риболовлю;

Якщо в небі багато зірок, буде влітку багато теплих днів;

Ні рано вранці роси - чекай дощу;

Якщо вранці дуже похмуро, бути літа дощовим і коротким;

Скільки в небі птахів побачили, стільки вдалих днів чекає вас попереду;

Якщо знайшли в лісі багато грибів, бути літа родючим;

Якщо ворони каркають цілий день, чекайте хороший урожай зернових.

Заборони:

Нікому не можна давати в борг хліб і сіль.

Не смійте 1 червня недбало зривати і викидати будь-які рослини.

Не рекомендується немовляти залишати одного в кімнаті.

Заборонено надягати ношений (несвіжу) одяг.

Не можна сумувати, інакше влітку будуть постійно лити дощі.

Також, 1 червня відзначається - Міжнародний день захисту дітей. Це один з найстаріших міжнародних свят, який покликаний нагадати суспільству про необхідність захищати права дитини. У багатьох країнах в цей день проходить безліч масових, розважальних і культурних заходів для дітей.