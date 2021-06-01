Яке свято 1 червня: народні прикмети і заборони

1 червня православна церква відзначає пам'ять преподобного Іоанна, єпископа Готфського. У народі цей день називали "день Івана", "Іван довгий", "оберіг ниви". Вважалося, що якщо в цей час сильні роси - то буде хороший урожай.
Преподобний Іоанн був родом з Криму, і жив в VIII столітті. Ще з дитинства святий був присвячений на служіння Богу. У 754 році Іоанн був обраний єпископом в готфами.
Раніше, 1 червня наші пращури збиралися з раннього ранку, щоб вийти в поле для захисту врожаю від посухи. Вони ставали проти напрямку вітру і заговорювали його спеціальними молитвами.
У народі вірили, що якщо в цей день іде дощ, то весь місяць буде сухим. А якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають - то це до опадів.
Народні прикмети 1 червня:
Якщо сонце світить яскраво, літо буде дуже спекотним;
Якщо риба хлюпається в водоймах, пора вирушати на риболовлю;
Якщо в небі багато зірок, буде влітку багато теплих днів;
Ні рано вранці роси - чекай дощу;
Якщо вранці дуже похмуро, бути літа дощовим і коротким;
Скільки в небі птахів побачили, стільки вдалих днів чекає вас попереду;
Якщо знайшли в лісі багато грибів, бути літа родючим;
Якщо ворони каркають цілий день, чекайте хороший урожай зернових.
Заборони:
Нікому не можна давати в борг хліб і сіль.
Не смійте 1 червня недбало зривати і викидати будь-які рослини.
Не рекомендується немовляти залишати одного в кімнаті.
Заборонено надягати ношений (несвіжу) одяг.
Не можна сумувати, інакше влітку будуть постійно лити дощі.
Також, 1 червня відзначається - Міжнародний день захисту дітей. Це один з найстаріших міжнародних свят, який покликаний нагадати суспільству про необхідність захищати права дитини. У багатьох країнах в цей день проходить безліч масових, розважальних і культурних заходів для дітей.