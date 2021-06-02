Яке свято 2 червня: народні прикмети і заборони

2 червня православна церква відзначає пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. За прикметами на 2 червня визначали, яким буде урожай огірків. У народному календарі день отримав кілька назв: "Тимофій Грядочнік", "тепловий", "Огуречник", "Городнє прясло".

Мученики Фалалей, Олександр і Астерій постраждали за свою віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана. Святий Фалалей відмовився відректися від християнства і був готовий прийняти мученицьку смерть. Його катами були Олександр і Астерій. Вони не захотіли мучити Фалалея, за що також були засуджені до смерті.

У цей день, за народною прикметою, потрібно було висівати огірки. Висаджувати огірки потрібно потай від цікавих очей. Приховували цей процес не тільки від сусідів, але навіть від домочадців. Щоб овочі були солодкими, їх переховували листям. У спекотну погоду огірки поливали двічі на день.

На Русі в цей день матері читали змови над своїми синами і дочками, щоб уберегти дитину від пристріту, псування і інших неприємностей.

Що не можна робити 2 червня:

Не можна лаятися і сваритися, бурхливо з'ясовувати стосунки.

Щоб не отримати проблеми з грошима, потрібно в цю середу уникати рудих котів.

Не слід стригти дітей до 7 років.

2 червня не варто нікому віддавати старі дитячі речі.

Вагітним суворо заборонено в цей день займатися хендмейдом (шити або плести) і в цілому робити вузли.

Народні прикмети: