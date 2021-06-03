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Яке свято 3 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 3 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 3 червня згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену. У народному календарі дата отримала назви: Олёна (Олена) - довгі льони; Оленін день; Алёнкін день; Олена-льносейка, льняніца, посевніца; Костянтин-вівсяник.

Свята Єлена була матір'ю Костянтина Великого і прославилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства: вона знайшла Животворящий Хрест, Гроб Господній і інші реліквії Страстей.

У цей день було прийнято сіяти льон, якщо ж щось перешкоджало сіяних, то намагалися хоча б покласти початок цій справі і хоч жменьку льону кинути в землю.

Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші, і також просили святу Олену подбати про їхню долю.

Прикмети на 3 червня

  • Горобина рясно зацвіла - прикмета до того, що буде хороший урожай льону.

  • На Олену дощ йде, а потім починається гроза - восени також часто будуть опади з сильними вітрами.

  • Увечері ковалі стрекочуть без зупинки - прикмета того, що буде хороша погода.

  • Гроза в день - потрібно прислухатися до грому.

  • Якщо він дзвінкий - буде дощ.

  • Тихий грім 3 червня - дощ піде і закінчиться скоро.

  • Зірки мерехтять - до негоди.

Що не можна робити 3 червня

  • Не можна сваритися, особливо з рідними.

  • Не бажано їсти м'ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.

  • Не варто забирати волосся в хвіст або заплітати коси.

  • Не рекомендується в цей день витирати пил з ламп.

  • Если 3 червня надіти темний одяг, дуже скоро почнуться сварки з другою половинкою.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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