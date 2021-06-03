Яке свято 3 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 3 червня згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену. У народному календарі дата отримала назви: Олёна (Олена) - довгі льони; Оленін день; Алёнкін день; Олена-льносейка, льняніца, посевніца; Костянтин-вівсяник.
Свята Єлена була матір'ю Костянтина Великого і прославилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства: вона знайшла Животворящий Хрест, Гроб Господній і інші реліквії Страстей.
У цей день було прийнято сіяти льон, якщо ж щось перешкоджало сіяних, то намагалися хоча б покласти початок цій справі і хоч жменьку льону кинути в землю.
Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довші, і також просили святу Олену подбати про їхню долю.
Прикмети на 3 червня
Горобина рясно зацвіла - прикмета до того, що буде хороший урожай льону.
На Олену дощ йде, а потім починається гроза - восени також часто будуть опади з сильними вітрами.
Увечері ковалі стрекочуть без зупинки - прикмета того, що буде хороша погода.
Гроза в день - потрібно прислухатися до грому.
Якщо він дзвінкий - буде дощ.
Тихий грім 3 червня - дощ піде і закінчиться скоро.
Зірки мерехтять - до негоди.
Що не можна робити 3 червня
Не можна сваритися, особливо з рідними.
Не бажано їсти м'ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.
Не варто забирати волосся в хвіст або заплітати коси.
Не рекомендується в цей день витирати пил з ламп.
Если 3 червня надіти темний одяг, дуже скоро почнуться сварки з другою половинкою.