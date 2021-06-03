Як "Євробачення" підвищує імідж України і чому цей конкурс по-справжньому важливий для нас

Щорічно мільйони шанувальників стежать за виступами представників своїх країн на конкурсі "Євробачення". Чому участь і перемога в ньому настільки важливі і бажані для кожного з них?

Розповідає про це Пітер Дікінсон, редактор служби "UkraineAlert", в статті "Чому Євробачення - прихована зброя культурного впливу України" на сайті Atlantic Council.

З чим найчастіше асоціюється Україна? Протягом останніх трьох десятиліть української державності відповіді на це питання часто були гнітюче похмурими - від Чорнобильської ядерної катастрофи до бідності, корупції та війни. Ці негативні стереотипи створили додаткові перешкоди для країни, оскільки вона прагне позбутися спадщини століть, проведених під іноземним правлінням, і створити власну незалежну міжнародну ідентичність.

Звичайно, не все було погано. Зірки спорту, такі як легенда футболу Андрій Шевченко та брати Клички, познайомили світову аудиторію з українськими досягненнями, в той час як технологічний сектор країни, який все більше виходить на світовий рівень, продовжує ламати стереотипні уявлення про повний застій в промисловості.

В останні роки нове покоління українських модельєрів приєдналося до зростаючого списку неофіційних представників країни. Одночасно ціла група українських авторів також знайшла значну міжнародну аудиторію. Однак жоден захід не зробив так багато для просування бренду України і демонстрації творчих здібностей країни, як конкурс "Євробачення".

Конкурс "Євробачення-2021", який пройшов в Роттердамі в середині травня, був прикладом. У той час коли багато хто вибрав гладкі і однотипні поп-презентації, що виконувалися м'якою євро-англійською мовою, Україна вибрала інтенсивний і заразливий техно-гімн українською мовою, який в значній мірі запозичений із стародавніх українських фольклорних традицій. Пісня у виконанні української електро-фолк-групи Go_A стала вірусним хітом в соціальних мережах і пройшла у фінал конкурсу, де незабаром стала одним з фаворитів.

Завдяки заплутаній системі підрахунку очок на "Євробаченні", амбітному учаснику конкурсу вдалося зайняти лише п'яте місце у фіналі з 26 країн-учасників. Тим не менш, це була пісня номер два серед голосуючих телеглядачів по всій Європі і була визнана одним з найбільш пам'ятних записів Євробачення за останній час.

На Роттердамі історія не закінчилася. Через тиждень після конкурсу трек групи Go_A піднявся на перше місце в глобальному чарті "Viral 50" найбільшого в світі музичного стрімінгового сервісу "Spotify", а також досить високо піднявся на платформах "iTunes" і "AppleMusic". Тим часом, пісня набрала десятки мільйонів переглядів на YouTube, і їх кількість продовжує зростати. Іншими словами, Євробаченню вдалося познайомити величезну світову аудиторію з унікальним українським звуком.

Успіх пісенного конкурсу в цьому році не новина. Дійсно, Україна має звичку досягати успіху на Євробаченні, і часто це робить, демонструючи чуття і оригінальність, які повністю розходяться з трохи похмурим міжнародним іміджем країни.

Багато з найбільш пам'ятних моментів давної любові України до "Євробачення" відображають ширший вихід країни з радянської тіні. У похмурі з економічної точки зору 1990-ті Україна не брала участі в Євробаченні взагалі. Зрештою, країна дебютувала в 2003 році. Вже за рік Україна посіла перше місце.

Важко переоцінити вплив перемоги української співачки Руслани на Євробаченні 2004 року. Її переможний трек "Wild Dances", натхненний фолком, став хітом в країнах Європи, але найгучніший відгук він викликав саме в Україні.

Перемога Руслани на Євробаченні, стала одним з перших великих міжнародних успіхів незалежної України, викликала величезну гордість по всій країні. Деякі навіть припустили, що це зіграло роль в зміцненні зростаючого настрою національної впевненості в собі, що в подальшому сприятиме "помаранчевій революції", що почалася всього шість місяців по тому. Як і слід було очікувати, Руслана неодноразово з'являлася на Майдані під час революції і була однією з найвідоміших українських знаменитостей, які підтримали демократичне повстання.

Другу перемогу на "Євробаченні" Україна здобула 12 роками пізніше при зовсім інших обставинах, але цей момент став не менш історичним. У той час як в країні третій рік йшла неоголошена війна проти путінської Росії, кримсько-татарська діва Джамала в травні 2016 року виграла титул "Євробачення" завдяки своїй пам’ятній баладі "1944", в якій розповідається історія депортації кримських татар під час Другої світової війни .

Перемога Джамали викликала серйозні суперечки. Хоча сама пісня була безперечно чудовою, критики стверджували, що вона носить відверто політичний характер і ризикує підірвати безтурботний характер пісенного конкурсу. Незважаючи на це бурчання, її пісня стала для України великим тріумфом "культурного впливу". Пісня знову привернула увагу міжнародної спільноти до важкого становища кримських татар, що живуть в Криму в умовах російської окупації. Це також підвищило обізнаність про радянські злочини проти людяності, одночасно підриваючи спроби Москви помилково стверджувати, що Крим "завжди був російським".

Крім двох перемог на Євробаченні, Україна також завоювала два срібла й одну бронзу. Найбільше пам’ятним з тих, хто посів друге місце, був, без сумніву, чудово божевільний хіт українського комедійного виконавця Вєрки Сердючки "Танцюючий Лаша Тумбай" в 2007 році.

Пам’ятна мішанина Вєрки з німецьких, англійських, українських та російських текстів, разом з головним убором в стилі диско-куль і іронічною грою, зроблена для типової пісні Євробачення, гарантувала українському виконавцеві чільне місце в залі слави конкурсу. Британська газета "TheGuardian" оголосила її "кращою піснею, яка ніколи не виграла Євробачення". Через чотирнадцять років шанувальники Євробачення, як і раніше копіюють культовий наряд Вєрки під час маскарадних вечірок на честь щорічного пісенного конкурсу.

Поява Вєрки також викликала одну з найнесподіваніших і пам'ятних політичних сварок в історії Євробачення, коли російські джерела обурилися, що в українському записі є слова "Росія, до побачення" (Russia good-bye). Людина, що виконувала роль Вєрки, Андрій Данилко, у відповідь заявив, що сумнівні тексти насправді звучали як "lasha tumbai", що на монгольському означає "збиті вершки".

Євробачення не тільки надало світову арену для українських талантів, а й допомогло представити Україну зовнішнього світу. Завдяки перемогам країни на пісенних конкурсах в 2004 і 2016 роках Київ двічі приймав Євробачення. В обох випадках тисячі шанувальників і журналістів стікалися в українську столицю і були приємно здивовані квітучою красою, яка наповнює травневий Київ. В ході цих двох подій Україна, ймовірно, отримала більш позитивне висвітлення в міжнародних засобах масової інформації, ніж будь-коли з моменту здобуття незалежності в 1991 році.

Звичайно, є щось смішне в тому, щоб серйозно ставитися до "Євробачення". Але в той же час не можна заперечувати позитивний вплив цього кітчевого конкурсу на міжнародний авторитет України. Конкурс "Євробачення" цього року залучив 183 мільйони телеглядачів з усього світу, що зміцнило його статус найбільшої в світі події з живою музикою. Для країни, яка все ще намагається утвердити незалежну ідентичність на міжнародній арені, така можливість представити себе світові буквально безцінна.