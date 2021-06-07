В Україні вперше за 11 місяців кількість хворих за добу - нижче 600

В Україні в центрах для тестування за добу зареєстрували 535 осіб з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за 7 червня.
Відзначимо, що в останній раз подібне число хворих за добу було 6 липня 2020 року, тоді воно склало 543 випадки.
За даними статистики в країні:
З початку пандемії в країні вірус підхопили 2,21 млн громадян, вилікувалися 2,09 млн людей, померли 51,2 тисячі українців.
Найбільше хворіли:
Нагадаємо, що 3 червня Україна отримала ще партію вакцин від COVID-19 за програмою COVAX, що допомагає із забезпеченням вакциною бідних країн.