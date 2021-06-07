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Понеділок, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні вперше за 11 місяців кількість хворих за добу - нижче 600

В Україні вперше за 11 місяців кількість хворих за добу - нижче 600
08:37 Сьогодні Телеграф

В Україні в центрах для тестування за добу зареєстрували 535 осіб з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я за 7 червня.

Відзначимо, що в останній раз подібне число хворих за добу було 6 липня 2020 року, тоді воно склало 543 випадки.

корона

За даними статистики в країні: 

  • в лікарні потрапили 601 особа,
  • 33 людини померло,
  • 1 743 українці вилікувалися,
  • пройшли ковід-тест 17591.

З початку пандемії в країні вірус підхопили 2,21 млн громадян, вилікувалися 2,09 млн людей, померли 51,2 тисячі українців.

Найбільше хворіли: 

  • 87 осіб в Києві,
  • 78 в Миколаївській області,
  • "корону" підхопили 52 жителі Київщини,
  • 47 українців заразилися в Дніпропетровській області,
  • отримали позитивний тест-ковід 42 громадянина в Рівненській області.

Нагадаємо, що 3 червня Україна отримала ще партію вакцин від COVID-19 за програмою COVAX, що допомагає із забезпеченням вакциною бідних країн.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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