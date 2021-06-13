В Україну йде похолодання: кому особливо не пощастить з погодою

У неділю в Україну прийде похолодання. Холодної атмосферний фронт з Європи накриє більшу частину країни.

Про прогноз погоди на найближчі дні повідомила синоптик Наталія Діденко в своєму Facebook.

Фронтальні зливи та грози пройдуть у західних областях, а місцями можливі навіть сильні опади. При грозах можливі шквали та град.

Суха погода переважатиме лише в східних областях. Температура повітря знизиться в західних, північних областях та на Вінниччині, вдень очікується +17...+20 градусів.

На півдні, сході та в більшості центральних областей України +20...+26 градусів. Вітер буде з північного заходу, поривчастий, часом сильний.

У Києві 13 червня похолоднішає до +19 градусів, пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами і поривчастим вітром.

У понеділок, 14 червня, буде ще прохолодно, а вже у вівторок потеплішає до +24...+26 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків похолодання і дощі утримаються до кінця місяця.