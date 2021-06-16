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Яке свято 16 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 16 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 16 червня шанує пам'ять мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю Павлу. У народному календарі це свято називають Лук'ян-вітряк, Лука Вітряний. За прикметами цього дня зазвичай визначали погоду.

Святий Лукілліан все життя був язичником і тільки в старості хрестився. Після хрещення він своїми проповідями звернув багатьох язичників в християнство, за що і був жорстоко побитий і поміщений в темницю. Там він познайомився з чотирма хлопцями: Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм. Разом вони твердо стояли за свою віру, не боячись мук і смерті. Через деякий час всіх їх засудили їх до смертної кари.

За легендою, управляє вітрами безрукий дідусь Вихрова. Тому за напрямком вітру в цей день передбачали, який погода буде найближчими днями. Вважалося, що поява південного вітру обіцяє багатий урожай ярих.

В цю дату прийнято було свататися, бо вважалося, що пари, які будуть посватані 16 червня, в майбутньому будуть щасливі.

Народні прикмети 16 червня:

  • Південний вітер - до швидкого зростання ярих хлібів.

  • Весь день йде дощ - буде багато грибів.

  • Сови кричать - до негоди.

  • Собака мало їсть або погано спить і їсть траву - до дощу.

  • Вранці по воді туман стелиться - до сонячної погоди.

  • Багато роси - до урожаю льону і конопель.

  • Якщо гроза трапиться - прибирання сіна буде погана.

Заборони дня:

  • Не варто позичати гроші, так само як і давати в борг.

  • Краще не робити покупок, особливо необдуманих.

  • Постарайтеся не розливати вранці воду.

  • 16 червня не можна відмовлятися від цікавих пропозицій.

  • Одружитися в цей день забороняється.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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