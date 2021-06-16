Яке свято 16 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 16 червня шанує пам'ять мучеників Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю Павлу. У народному календарі це свято називають Лук'ян-вітряк, Лука Вітряний. За прикметами цього дня зазвичай визначали погоду.

Святий Лукілліан все життя був язичником і тільки в старості хрестився. Після хрещення він своїми проповідями звернув багатьох язичників в християнство, за що і був жорстоко побитий і поміщений в темницю. Там він познайомився з чотирма хлопцями: Клавдієм, Іпатієм, Павлом і Діонісієм. Разом вони твердо стояли за свою віру, не боячись мук і смерті. Через деякий час всіх їх засудили їх до смертної кари.

За легендою, управляє вітрами безрукий дідусь Вихрова. Тому за напрямком вітру в цей день передбачали, який погода буде найближчими днями. Вважалося, що поява південного вітру обіцяє багатий урожай ярих.

В цю дату прийнято було свататися, бо вважалося, що пари, які будуть посватані 16 червня, в майбутньому будуть щасливі.

Народні прикмети 16 червня:

Південний вітер - до швидкого зростання ярих хлібів.

Весь день йде дощ - буде багато грибів.

Сови кричать - до негоди.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву - до дощу.

Вранці по воді туман стелиться - до сонячної погоди.

Багато роси - до урожаю льону і конопель.

Якщо гроза трапиться - прибирання сіна буде погана.

Заборони дня: