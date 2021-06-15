Коли Україна відзначає День батька в 2021 році і що подарувати на свято

У третю неділю червня відзначається тепле сімейне свято - День батька. У 2021 році свято припадає на 20 червня. Варто відзначити, що в Україні це свято відзначається на офіційному рівні. Воно було засноване тільки в 2019 році, указом екс-президента Петра Порошенка.

Суть Дня батька - висловити подяку своїм татам за їх внесок в наше виховання. У цей день по всьому світу влаштовуються різні концерти та фестивалі.

Свій початок свято бере з 1910 року. Мешканка США Сонора Додд запропонувала проводити подібні вшанування, адже була вражена справжнім подвигом свого батька: він сам зумів виховати шістьох дітей після смерті своєї дружини. Незабаром ця традиція набула широкого поширення в багатьох країнах світу.

У сім'ях діти часто вітають батьків і дарують їм різні подарунки. "Телеграф" склав невелику добірку вдалих подарунків на День батька.

Якщо у Вашого батька є якесь хобі, то вже легше вибрати йому подарунок: рибалці - вудку, котушку, набір снастей, спортсмену - гантелі, абонемент в спортзал, м'яч. Якщо він любитель інтелектуальних ігор, то хорошим подарунком будуть колекційні шахи або шашки, цікавий дизайн кубика Рубіка, кросворди.

Також, непоганим, а головне корисним подарунком будуть засоби для догляду за собою або аксесуари, які необхідні в щоденному житті - гаманець, візитниця, ключниця.

Якщо у Вашого батька є автомобіль, то можна подарувати що-небудь корисне для машини: ароматизатор, масло, абонемент на мийку, інструменти.

З більш бюджетних подарунків: власноруч пов'язаний светр або шарф, сімейне фото, святковий торт або чоловічий букет зі смакоти.