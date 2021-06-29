Яке свято 29 червня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 29 червня, відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського, який жив у другій половині IV - початку V століття в місті Амафунт на острові Кіпр.

Святитель Тихон славився своїм милосердям. Своїми проповідями святитель Тихон багатьох язичників Кіпру навернув до християнства. Навколо свого міста він знищив всіх ідолів і зруйнував капища язичників.

За старих часів на Русі в цю дату влаштовували толоку - бенкет для трудівників, які працювали на полях не за гроші, а за їжу.

Вважалося, що в цей день сонце рухається тихіше, а співочі птахи починають затихати і ховаються, вилупилися пташенята вимагає їжі і батькам в цей час не до співу. У цю пору молоде літо змінюється зрілим.

Що не можна робити:

Не можна робити 29 червня в день Тихона випічку з тіста.

Жінкам не слід нічого садити і прополювати.

Ні в якому разі не можна кричати на підлеглих.

Не слід в цей день робити пропозицію руки і серця і грати весілля.

Не варто цього вівторка рвати і дарувати квіти.

Заборонено 29 червня лінуватися.

Не рекомендується в цей день сперечатися.

Народні прикмети:

Папороть з самого ранку листя згортає - наступний день буде сонячний і жаркий.

Польова берізка, кульбаба або гвоздика закрили свої квіти - до дощу.

Якщо очерет, телорез і гостролист немов плачуть, то скоро випадуть опади.

Кольорова веселка біліє - негода скоро закінчиться.

Чим менше краплі дощу, тим довше він йти буде.

Чумацький шлях ясний - до сонячній погоді.

Рання роса - до ясної дня.

Якщо під час дощу в калюжах вода пузириться, дощ посилиться.

На лузі коників не чути - до негоди.

Спад річки - до дощу, прибуток - на гарну погоду.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.