Яке свято 29 червня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 29 червня, відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського, який жив у другій половині IV - початку V століття в місті Амафунт на острові Кіпр.
Святитель Тихон славився своїм милосердям. Своїми проповідями святитель Тихон багатьох язичників Кіпру навернув до християнства. Навколо свого міста він знищив всіх ідолів і зруйнував капища язичників.
За старих часів на Русі в цю дату влаштовували толоку - бенкет для трудівників, які працювали на полях не за гроші, а за їжу.
Вважалося, що в цей день сонце рухається тихіше, а співочі птахи починають затихати і ховаються, вилупилися пташенята вимагає їжі і батькам в цей час не до співу. У цю пору молоде літо змінюється зрілим.
Що не можна робити:
Народні прикмети:
Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.