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Вівторок, 29.06.2021
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Яке свято 29 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 29 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 29 червня, відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського, який жив у другій половині IV - початку V століття в місті Амафунт на острові Кіпр.

Святитель Тихон славився своїм милосердям. Своїми проповідями святитель Тихон багатьох язичників Кіпру навернув до християнства. Навколо свого міста він знищив всіх ідолів і зруйнував капища язичників.

За старих часів на Русі в цю дату влаштовували толоку - бенкет для трудівників, які працювали на полях не за гроші, а за їжу.

Вважалося, що в цей день сонце рухається тихіше, а співочі птахи починають затихати і ховаються, вилупилися пташенята вимагає їжі і батькам в цей час не до співу. У цю пору молоде літо змінюється зрілим.

Що не можна робити:

  • Не можна робити 29 червня в день Тихона випічку з тіста.
  • Жінкам не слід нічого садити і прополювати.
  • Ні в якому разі не можна кричати на підлеглих.
  • Не слід в цей день робити пропозицію руки і серця і грати весілля.
  • Не варто цього вівторка рвати і дарувати квіти.
  • Заборонено 29 червня лінуватися.
  • Не рекомендується в цей день сперечатися.

Народні прикмети:

  • Папороть з самого ранку листя згортає - наступний день буде сонячний і жаркий.
  • Польова берізка, кульбаба або гвоздика закрили свої квіти - до дощу.
  • Якщо очерет, телорез і гостролист немов плачуть, то скоро випадуть опади.
  • Кольорова веселка біліє - негода скоро закінчиться.
  • Чим менше краплі дощу, тим довше він йти буде.
  • Чумацький шлях ясний - до сонячній погоді.
  • Рання роса - до ясної дня.
  • Якщо під час дощу в калюжах вода пузириться, дощ посилиться.
  • На лузі коників не чути - до негоди.
  • Спад річки - до дощу, прибуток - на гарну погоду.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 34

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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