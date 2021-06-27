Прогноз погоди на тиждень в Україні: чи спаде спека

В Україні міняється синоптична ситуація. Протягом прийдешнього тижня з 28 червня по 4 липня очікується як дощова погода, так і теплі сухі дні. Про це виданню "Телеграф" розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Як пояснили метеорологи, ще з суботи на західну частину України прийшли більш прохолодні повітряні маси родом з Атлантики. Тому температурний фон знизився на 2-3 градуси. Цього тижня денні максимуми температури, за прогнозом Укргідрометцентру, становитимуть 27-30 градусів із позначкою "плюс".

Крім того, синоптики повідомили про опади в найближчі дні. Але довго вони не затримаються.

"На початку тижня ймовірні короткочасні дощі та грози, - розповіли в Укргідрометцентрі. - Але з вівторка-середи повернеться суха погода".

За даними метеорологів, переважно дощі матимуть локальний характер, проте можуть бути доволі інтенсивними.

Зауважимо, що слід дивитися щоденний уточнений прогноз погоди.

Нагадаємо, в понеділок 28 червня Україна відзначатиме один з найважливіших свят нашої держави - День Конституції. Варто відзначити, що в 2021 році головному закону країни виповнюється 25 років. Читайте в нашому матеріалі, як Київ готується до річниці Основного закону держави.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на західну Україну обрушилася негода. Сильні зливи з ураганним вітром пройшли в кількох регіонах країни. Через дощі дороги перетворилися на річки, вітер валив дерева та обривав лінії електропередач.