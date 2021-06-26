Скачать
Субота, 26.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса
Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса

Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)

Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Оновлено 11:50 Сьогодні Телеграф Фото: ГСЧС

На західну Україну обрушилася негода. Сильні зливи з ураганним вітром пройшли в кількох регіонах країни. Через дощі дороги перетворилися на річки, вітер валив дерева та обривав лінії електропередач.

У Львівській області травмовано одну особу, у Рівненській - двоє, без світла залишилися 811 населених пунктів у 9 областях.

Негода в Україні 26.06.2021

Негода в Україні 26.06.2021

Негода в Україні 26.06.2021

За даними прес-служби ДСНС, у Львівській області 25 червня пройшов сильний дощ, випало 60% від місячної норми. А пориви вітру валили дерева на припарковані автомобілі та проїжджу частину. У Львові влада оголосила надзвичайну ситуацію місцевого значення. Однак ситуація в місті, поки контрольована. Там через падіння дерева травмовано одну особу, який відмовився від госпіталізації.

Також підтоплено 11 житлових будинків, присадибні ділянки, пошкоджено дахи.

Негода в Україні 26.06.2021

Негода в Україні 26.06.2021

У Рівненській області на території села Нова Любомирка випав град завбільшки з куряче яйце, а дороги в Рівному засипало гілками дерев. Жителям рекомендували не виходити на вулиці.

В одну людину влучила блискавка, на іншого - впав шифер. Постраждалих доставили у лікарню.

На ранок суботи, 26 червня, через пориви вітру та дощу без світла залишаються сотні населених пунктів. Там спрацювала система автоматичного захисту ліній електропередач. Знеструмленні населенні пункти у Рівненській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Закарпатській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Негода в Україні 26.06.2021

Негода в Україні 26.06.2021

Негода в Україні 26.06.2021

Крім того, через негоду півтора десятка потягів затримуються у дорозі. Співробітники ДСНС продовжують розчищати дороги від повалених дерев. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 26-27 червня очікується послаблення спеки. Холодний атмосферний фронт принесе грози, зливи та ураганний вітер.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 67

Все по темі:

ГСЧС, Рівненьська область, Львівська область, Негода.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Африці затримали російських «зелених чоловічків» - ті прикинулися туристами
02 Вулиці перетворилися на одну велику пробку: наслідки шторму у Львові (фото, відео)
03 Хто винен, що Путін втратив Україну?
04 Чемпіон Bellator Ярослав Амосов вперше після перемоги розповів про свої подальші плани
05 В Україні більше нових випадків зараження коронавірусів, але менше смертей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)
Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Яке свято 26 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 26 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся