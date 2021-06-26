Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)

На західну Україну обрушилася негода. Сильні зливи з ураганним вітром пройшли в кількох регіонах країни. Через дощі дороги перетворилися на річки, вітер валив дерева та обривав лінії електропередач.

У Львівській області травмовано одну особу, у Рівненській - двоє, без світла залишилися 811 населених пунктів у 9 областях.

За даними прес-служби ДСНС, у Львівській області 25 червня пройшов сильний дощ, випало 60% від місячної норми. А пориви вітру валили дерева на припарковані автомобілі та проїжджу частину. У Львові влада оголосила надзвичайну ситуацію місцевого значення. Однак ситуація в місті, поки контрольована. Там через падіння дерева травмовано одну особу, який відмовився від госпіталізації.

Також підтоплено 11 житлових будинків, присадибні ділянки, пошкоджено дахи.

У Рівненській області на території села Нова Любомирка випав град завбільшки з куряче яйце, а дороги в Рівному засипало гілками дерев. Жителям рекомендували не виходити на вулиці.

В одну людину влучила блискавка, на іншого - впав шифер. Постраждалих доставили у лікарню.

На ранок суботи, 26 червня, через пориви вітру та дощу без світла залишаються сотні населених пунктів. Там спрацювала система автоматичного захисту ліній електропередач. Знеструмленні населенні пункти у Рівненській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Закарпатській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Крім того, через негоду півтора десятка потягів затримуються у дорозі. Співробітники ДСНС продовжують розчищати дороги від повалених дерев. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 26-27 червня очікується послаблення спеки. Холодний атмосферний фронт принесе грози, зливи та ураганний вітер.