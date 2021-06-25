Похолодання на вихідних несе в Україну зливи, град, шквали та ймовірність смерчів: прогноз синоптика

В Україні на вихідні 26-27 червня йде послаблення спеки. Але похолодання буде супроводжуватися грозами, сильними зливами, градом і шквалами. Не виключені і смерчі.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Facebookв п'ятницю синоптик Наталка Діденко.

У суботу, 26 червня, повітряна маса з "м'якшими градусами" охопить Захід України, Житомирську, Вінницьку області, очікується + 23 + 29, місцями до +30 градусів.

"Однак решта території - більшість Півночі, Центру, Схід і Південь - завтра ще будуть смажитися на атмосферної сковороді, + 30 + 37 градусів", - пише Діденко.

У неділю, 27 червня, спека "здується" вже на значній частині території України, хіба що на Луганщині ще буде припікати "надвисокими градусами".

Синоптик зазначила, що 26-27 червня Україну з заходу на схід буде перетинати холодний атмосферний фронт.

"У його зоні - неймовірні термічні контрасти, від +37 градусів перед ним до +23 градусів за ним. Тому дощі та грози можуть подекуди супроводжуватися сильними зливами, градом та шквалами. За такої синоптичної ситуації з такими контрастами навіть є ймовірність смерчів! Ймовірність", - попереджає Діденко.

Відносно опадів, то вона зазначає, що грозові дощі очікуються 26 червня в західних областях, північних, в більшості центральної і південної частин України.

Схід, Дніпропетровська область ще побудуть в сухому повітрі.

А в неділю, 27 червня, до вечора, дощі і грози поступово досягнуть і східних областей України.

У Києві в суботу ще буде спекотно, до +33 градусів, однак імовірність дощу з грозою.

У неділю в Києві нарешті стане легше дихати, температура повітря впаде до +27, +28 градусів. І також пройдуть місцями дощі з грозами.

Як повідомлялося, синоптики вже фіксують найвищі показники плюсової температури в Україні.