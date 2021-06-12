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Мощный смерч порушил около десятка домов в украинском селе (видео)
Мощный смерч порушил около десятка домов в украинском селе (видео)

Мощный смерч порушил около десятка домов в украинском селе (видео)

Мощный смерч порушил около десятка домов в украинском селе (видео)
17:45 Сегодня Телеграф скриншот

В селе Широком в субботу, 12 июня, пронесшийся смерч сильно повредил около десятка домов. Только пока не ясно, в какой области находится это село.

Все дело в том, что село с названием Широкое есть и в Днепропетровской и в Запорожской областях и видео удара стихии опубликовали практически одновременно Telegram-каналы из обеих этих областей.

Так, Telegram-канал "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ" написал: "В селе Широком от смерча пострадало около 10 домов. Вырубленные и перепаханные посадки дают о себе знать"

Он также опубликовал соответствующее видео:

Также о смерче в селе Широкое сообщил Telegram-канал "Это Запорожье".

"Уже и наш регион начинает пожинать плоды безответственного отношения к природе. Вырубленные и перепаханные посадки дают о себе знать. В Широком от смерча пострадало около 10 домов", - говорится в сообщении.

Можно сделать предположение, что речь все же идет о селе Широкое Запорожской области, которое находится на административной границе с Днепропетровской областью. Но подтверждения этого пока нет.

Как сообщалось, 9 июня под Мариуполем образовавшийся неподалеку от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 890

Все по теме:

Смерч, Село, Разрушение, Doma, Широкое.
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