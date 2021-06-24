Погода на День Конституції: Укргідрометцентр дав прогноз

Українці вже другий тиждень поспіль матимуть подовжені вихідні з нагоди свята. Напередодні Дня Конституції в Україні дещо похолодає, як розповіли "Телеграфу" в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом метеорологів, у найближчий уїк-енд в Україні очікується поступове ослаблення спеки.

Так, в суботу, 26 червня, похолодання відчують у західних областях, адже туди надійдуть прохолодні повітряні маси родом з Атлантики. Температура повітря знизиться на 2-5 градусів і становитиме в цій частині країни 23-29 градусів тепла. Крім того, в суботу на заході України можливі короткочасні дощі та грози.

"У неділю та понеділок ці прохолодні повітряні маси охоплять і решту території України. Відповідно спека послабшає у більшості областей", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Денні максимуми температури 27 та 28 червня досягатимуть 24-29 градусів тепла. Крім того, у неділю та понеділок є висока імовірність короткочасних дощів, а ще подекуди можливі грози.

Нагадаємо, в понеділок, 28 червня, українці відзначають День Конституції. Цей день є офіційним державним вихідним. Тож цього понеділка українці матимуть додатковий вихідний. "Телеграф" підготував інфографіку про те, як будуть відпочивати українці в червні 2021 року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Укргідрометцентр дав прогноз погоди на поточний тиждень і повідомив про перші теплі ночі.