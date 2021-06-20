Перші теплі ночі: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень

З 21 по 27 червня в Україні пануватиме переважно сонячна та спекотна погода. Про це у коментарі виданню "Телеграф" повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом метеорологів, наступний тиждень в Україні буде більш спокійним та врівноваженим за попередній. Й головне – більш спекотним. Адже очікуються значно вищі температурні показники.

"Зі Сходу на територію України буде впливати периферія антициклону, тобто не центр антициклону, а його частина. А з Півдня все ж таки над Чорним морем і поширюючись на південний захід України буде поле зниженого тиску, - пояснили в Укргідрометцентрі. - Вже не буде яскраво вираженого активного циклону, як було минулого тижня. Але все одно погода буде дещо нестійка".

Стовпчики термометрів практично по всій території України не опускатимуться низько наступного тижня. Як прогнозує Укргідрометцентр, в нічні години очікується 14-20 градусів тепла, тож будуть доволі теплі ночі. Тоді як удень температура повітря досягатиме від 27 до 32 градусів із позначкою "плюс". Найбільш сприятливі дні настануть всередині тижня, а от на початку - ще може бути нижча температура - близько 25 градусів тепла. Натомість у східних областях, адже вони знаходяться ближче до антициклону, метеорологи прогнозують найвищу температуру – до 34 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі зазначили, що нового тижня буде більше сонячних прояснень, переважатиме погода без опадів, особливо у північних та східних областях. Для решти регіонів прогнозуються невеликі короткочасні дощі та мінлива хмарність в окремі дні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ялту евакуюють через масштабний потоп.