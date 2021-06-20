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Перші теплі ночі: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень

Перші теплі ночі: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень
13:31 Сьогодні Телеграф

З 21 по 27 червня в Україні пануватиме переважно сонячна та спекотна погода. Про це у коментарі виданню "Телеграф" повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом метеорологів, наступний тиждень в Україні буде більш спокійним та врівноваженим за попередній. Й головне – більш спекотним. Адже очікуються значно вищі температурні показники.

"Зі Сходу на територію України буде впливати периферія антициклону, тобто не центр антициклону, а його частина. А з Півдня все ж таки над Чорним морем і поширюючись на південний захід України буде поле зниженого тиску, - пояснили в Укргідрометцентрі. - Вже не буде яскраво вираженого активного циклону, як було минулого тижня. Але все одно погода буде дещо нестійка".

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Стовпчики термометрів практично по всій території України не опускатимуться низько наступного тижня. Як прогнозує Укргідрометцентр, в нічні години очікується 14-20 градусів тепла, тож будуть доволі теплі ночі. Тоді як удень температура повітря досягатиме від 27 до 32 градусів із позначкою "плюс". Найбільш сприятливі дні настануть всередині тижня, а от на початку - ще може бути нижча температура - близько 25 градусів тепла. Натомість у східних областях, адже вони знаходяться ближче до антициклону, метеорологи прогнозують найвищу температуру – до 34 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі зазначили, що нового тижня буде більше сонячних прояснень, переважатиме погода без опадів, особливо у північних та східних областях. Для решти регіонів прогнозуються невеликі короткочасні дощі та мінлива хмарність в окремі дні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ялту евакуюють через масштабний потоп.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Погода, Укргидрометцентр, Україна, Погода в Україні, прогноз погоди на тиждень.
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