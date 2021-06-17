В Черном море разбушевался смерч: "аква-апокалипсис" сняли на видео

В четверг, 17 июня, днем в Черном море близ Черноморска Одесской области пронесся мощный водяной смерч.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO".

Очевидцам удалось заснять на видео впечатляющее зрелище разгула стихии:

О каких либо убытках или разрушениях, причиненных погодным явлением, не сообщается.

Водяной смерч — воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединённый с кучевым облаком. По своей природе подобен обычному смерчу, но в отличие от него, существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре (от 5 до 200 м), скорость движения и вращения ниже в два-три раза, не обязан сопровождаться ураганным ветром.

Стоит отметить, что на побережье Чёрного моря это природное явление встречается довольно часто.

Как сообщалось, 9 июня под Мариуполем образовавшийся неподалеку от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.

Помимо этого 12 июня в селе Широкое пронесшийся смерч сильно повредил около десятка домов.