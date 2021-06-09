Не только дожди и град: по Украине разгулялись смерчи (видео)

Под Мариуполем на трассе Мариуполь-Мангуш произошло ЧП: образовавшийся неподалеку от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.

Об этом 9 июня сообщило местное СМИ MRPL.CITY.

Сообщается, что инцидент произошел 8 июня. По словам очевидца Артема Мамонтова, который около полудня ехал по трассе из Мариуполя в Мангуш смерч двигался влево от трассы. Впереди на машине ехал его знакомый, от его автомобиля стихийное бедствие оторвало дворник. В результате Мамонтову пришлось ускорить движение, чтобы не повредить автомобиль.

Смерч был в высоту около 40 метров и в нем летали листья, ветки и различный мусор.

По данным очевидца, смерч предположительно прошел через дачный кооператив. Пока не установлено, какие разрушения нанесла стихия в этом населенном пункте.

Очевидец также рассказал, что видит такой большой смерч впервые. "Он в диаметре был метров 30-40", — вспоминает он.

Видео с места событий:

В то же время в Днепре в жилмассиве Тополь также заметили смерч.

Об этом сообщили местные СМИ Днепровская Панорама.

Очевидцы поделились видео с места инцидента:

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