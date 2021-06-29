Івана Купала, День сім'ї та День рибалки: календар свят на липень

Липень 2021 роки не порадує українців додатковими вихідними, але свят в цьому місяці досить.

Щоб Ви не пропустили жодну з цих дат, "Телеграф" склав календар свят, які випадають на липень 2021 року.

У липні 2021 роки українці відзначатимуть кілька професійних свят, таких як: День податківця України, День рибалки, День бухгалтера, металурга, День працівників торгівлі та системного адміністратора.

А однією з найважливіших дат липня є 7 липня - свято Івана Купала.

Також в цьому місяці в Україні відзначатимуть День визволення Слов'янська, Краматорська та Сіверськодонецька і сімейне свято - День сім'ї.

Відзначимо, що попри велику кількість свят, жоден з них не передбачає додаткових вихідних. У другій місяць літа робочих буде 22 дні, а вихідних - 9.