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Івана Купала, День сім'ї та День рибалки: календар свят на липень

Івана Купала, День сім'ї та День рибалки: календар свят на липень
Оновлено 11:27 Сьогодні Телеграф

Липень 2021 роки не порадує українців додатковими вихідними, але свят в цьому місяці досить.

Щоб Ви не пропустили жодну з цих дат, "Телеграф" склав календар свят, які випадають на липень 2021 року.

У липні 2021 роки українці відзначатимуть кілька професійних свят, таких як: День податківця України, День рибалки, День бухгалтера, металурга, День працівників торгівлі та системного адміністратора.

А однією з найважливіших дат липня є 7 липня - свято Івана Купала.

Також в цьому місяці в Україні відзначатимуть День визволення Слов'янська, Краматорська та Сіверськодонецька і сімейне свято - День сім'ї.

Відзначимо, що попри велику кількість свят, жоден з них не передбачає додаткових вихідних. У другій місяць літа робочих буде 22 дні, а вихідних - 9.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

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Ивана Купала, Календарь, Свята, Україна, Вихідні.
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