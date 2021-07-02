Яке свято 2 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 2 липня, відзначається день пам'яті Зосими Аполлоніадского - фракійського святого. День Зосима в народі вважається "медовим" святом. Святого вважали одним з покровителів бджіл.
Зосима народився в місті Фракія в 89 році. У цей час тільки зароджувалася християнська віра. Тоді Зосима і вирішив присвятити себе Богу. Під час гонінь християн, Зосима кидає військову службу і приймає хрещення. Про це донесли правителеві Доміціану і Зосимі довелося постати перед судом. За відмову відвернутися від християнської віри, Зосима був підданий тортурам і страчений.
На Зосиму починали запасати мед бджоли і заливати стільники. Пасічники намагалися даремно не турбувати комах. Якщо ж доводилося пройти повз вулик, потрібно було вимовити: "Рой, гуди, в поля лети! З поля додому вертайся - медок неси!". Також вірили, що бджола може вжалити тільки грішну людину.
Саме з бджолами було пов'язано багато народних прикмет.
Народні прикмети 2 липня
Що не можна робити 2 липня
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