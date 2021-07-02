Яке свято 2 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 2 липня, відзначається день пам'яті Зосими Аполлоніадского - фракійського святого. День Зосима в народі вважається "медовим" святом. Святого вважали одним з покровителів бджіл.

Зосима народився в місті Фракія в 89 році. У цей час тільки зароджувалася християнська віра. Тоді Зосима і вирішив присвятити себе Богу. Під час гонінь християн, Зосима кидає військову службу і приймає хрещення. Про це донесли правителеві Доміціану і Зосимі довелося постати перед судом. За відмову відвернутися від християнської віри, Зосима був підданий тортурам і страчений.

На Зосиму починали запасати мед бджоли і заливати стільники. Пасічники намагалися даремно не турбувати комах. Якщо ж доводилося пройти повз вулик, потрібно було вимовити: "Рой, гуди, в поля лети! З поля додому вертайся - медок неси!". Також вірили, що бджола може вжалити тільки грішну людину.

Саме з бджолами було пов'язано багато народних прикмет.

Народні прикмети 2 липня

Бджоли жалять і зляться - буде посуха і спека найближчим часом.

Бджоли сонні - буде похолодання чи якесь нещастя.

Бджоли поспішають сховатися в вуликах - прикмета того, що буде короткочасна негода.

Народжені 2 липня дуже велелюбні. Їм дана здатність розбиратися в травах.

Що не можна робити 2 липня

Якщо на Зосиму Бджільника вбити, хай і випадково, бджолу, то можна на себе накликати солодку хворобу, іменовану зараз як цукровий діабет.

Краще 2 липня не давати комусь або продавати мед, інакше потім доведеться просити в борг або ж купувати мед набагато дорожче.

Небажано в цей день починати нові справи, братися за нові проекти.

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