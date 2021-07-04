Гроза, град та шквали: в Україні на початку тижня очікується погіршення погоди

В Україні в найближчу добу очікується погіршення погодних умов.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в ряді областей України пройдуть грози, зливи, місцями град.

Шквали вітру до 20 метрів в секунду прогнозують місцями в більшості південних та центральних областей країни.

У понеділок, 5 липня, в західних областях вдень короткочасні дощі, грози, вночі без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°, вдень +22...+24°.

У центральних областях вдень в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+17°, удень +26...+28°.

На півночі країни пройдуть грозові дощі, вночі +16...+18 °, вдень +26...+28°. На сході та півдні України місцями значні дощі, температура повітря вночі +17...+19°, вдень до +31°.

У Києві в понеділок вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі +16...+18 °, вдень до +28°.

Прогноз погоди на 5 липня, фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, другий місяць Україна страждає від сильних дощів та ураганного вітру.

За прогнозами синоптиків, з 7 липня Україна почне виходити з тривалого періоду гроз та дощів.