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Яке свято 7 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 7 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У середу, 7 липня, православна церква святкує Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. А в народному календарі 7 липня - Іванов день, Івана Купали (Купала), Іван-травник, купальник, перший покіс.

Вважається, що саме Іоанн передбачив прихід на землю і хрестив Ісуса Христа у водах ріки Йордан. В народному уявленні християнський святий Іоанн Предтеча з'єднався з язичницьким божеством родючості та Літнього Сонця.

У цей день обов'язково потрібно було зануритися у водойму, оскільки вважалося, що вода набуває чудову силу. Також, вірили, що людина, що наважився стрибнути через вогонь, знайде щастя та удачу на цілий рік, адже вогні, запалювані в купальську ніч, теж вважалися чудодійними.

Також з цього моменту настає час так званого великого покосу. Цвіте липа, і саме 7 липня збирають її квітки, оскільки вважається, що вони володіють цілющою силою під час свята Купала.

Народні прикмети:

  • Трава дуже сильно пахне - скоро почнеться дощ.
  • Вранці випадає велика роса на Купала - прикмета, що буде хороший урожай огірків.
  • Багато зірок в ніч на Івана - буде багато грибів.
  • Дощ під час сінокосу 7 липня - сіна погано буде.
  • Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.
  • Цикади скрекочуть - до жаркого дня.
  • Зарості верби на вітрі шумлять - до зливи.
  • Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.
  • Листя папороті чоловічого донизу закручуються - до теплого і сонячного дня.

Що не можна робити 7 липня:

  • У ніч на Івана Купала не варто спати.
  • Суворо заборонено топтати рослини, особливо лікарські.
  • 7 липня не можна плакати, тужити і скаржитися на життя.
  • У цей період не можна нічого віддавати, продавати, позичати.
  • Не можна в поодинці купатися.
  • Не можна підіймати речі або гроші, знайдені на дорозі.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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