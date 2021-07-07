Яке свято 7 липня: народні прикмети і заборони

У середу, 7 липня, православна церква святкує Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. А в народному календарі 7 липня - Іванов день, Івана Купали (Купала), Іван-травник, купальник, перший покіс.

Вважається, що саме Іоанн передбачив прихід на землю і хрестив Ісуса Христа у водах ріки Йордан. В народному уявленні християнський святий Іоанн Предтеча з'єднався з язичницьким божеством родючості та Літнього Сонця.

У цей день обов'язково потрібно було зануритися у водойму, оскільки вважалося, що вода набуває чудову силу. Також, вірили, що людина, що наважився стрибнути через вогонь, знайде щастя та удачу на цілий рік, адже вогні, запалювані в купальську ніч, теж вважалися чудодійними.

Також з цього моменту настає час так званого великого покосу. Цвіте липа, і саме 7 липня збирають її квітки, оскільки вважається, що вони володіють цілющою силою під час свята Купала.

Народні прикмети:

Трава дуже сильно пахне - скоро почнеться дощ.

Вранці випадає велика роса на Купала - прикмета, що буде хороший урожай огірків.

Багато зірок в ніч на Івана - буде багато грибів.

Дощ під час сінокосу 7 липня - сіна погано буде.

Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.

Цикади скрекочуть - до жаркого дня.

Зарості верби на вітрі шумлять - до зливи.

Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.

Листя папороті чоловічого донизу закручуються - до теплого і сонячного дня.

Що не можна робити 7 липня: