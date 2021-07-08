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Четвер, 08.07.2021
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Яке свято 8 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 8 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У четвер, 8 липня, православна церква згадує князя Петра і його дружину Февронію. Пара є покровителями подружньої любові і щастя, охоронці сімейного вогнища і вважаються символами сильної, вірною і красиве кохання.

Петро і Февронія були канонізовані церквою в 1541 році за відданість один одному, всупереч труднощам і підступам оточуючих. Варто відзначити, що святі навіть померли в один день і в одну годину в 1228 році.

В цей день, до приходу християнства, відзначали свято всіх закоханих. У день Петра і Февронії прийнято ходити до церкви і молитися, щоб Господь послав сім'ї дітей.

Також, 8 липня в Україні відзначається День сім'ї, який був заснований в 2012 році.

Народні прикмети:

  • Якщо в цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть жаркими.
  • Якщо багато осоту, зима буде холодною.
  • Миші і свині їдять сіно - до худої косовиці.
  • Розсада полив п'є - сухий сінокіс, а не вибирає - мокрий.

Що не можна робити:

  • Не рекомендується 8 липня купатися у відкритих водоймах.
  • Не слід в цей день вінчатися.
  • Не варто працювати з тестом.
  • Не можна в день Петра і Февронії лаятися, особливо з рідними.
  • Не рекомендується в день Петра і Февронії затівати переїзд.
  • Забороняється займатися рукоділлям.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 35

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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