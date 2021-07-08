Яке свято 8 липня: народні прикмети і заборони

У четвер, 8 липня, православна церква згадує князя Петра і його дружину Февронію. Пара є покровителями подружньої любові і щастя, охоронці сімейного вогнища і вважаються символами сильної, вірною і красиве кохання.
Петро і Февронія були канонізовані церквою в 1541 році за відданість один одному, всупереч труднощам і підступам оточуючих. Варто відзначити, що святі навіть померли в один день і в одну годину в 1228 році.
В цей день, до приходу християнства, відзначали свято всіх закоханих. У день Петра і Февронії прийнято ходити до церкви і молитися, щоб Господь послав сім'ї дітей.
Також, 8 липня в Україні відзначається День сім'ї, який був заснований в 2012 році.
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