Яке свято 8 липня: народні прикмети і заборони

У четвер, 8 липня, православна церква згадує князя Петра і його дружину Февронію. Пара є покровителями подружньої любові і щастя, охоронці сімейного вогнища і вважаються символами сильної, вірною і красиве кохання.

Петро і Февронія були канонізовані церквою в 1541 році за відданість один одному, всупереч труднощам і підступам оточуючих. Варто відзначити, що святі навіть померли в один день і в одну годину в 1228 році.

В цей день, до приходу християнства, відзначали свято всіх закоханих. У день Петра і Февронії прийнято ходити до церкви і молитися, щоб Господь послав сім'ї дітей.

Також, 8 липня в Україні відзначається День сім'ї, який був заснований в 2012 році.

Народні прикмети:

Якщо в цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть жаркими.

Якщо багато осоту, зима буде холодною.

Миші і свині їдять сіно - до худої косовиці.

Розсада полив п'є - сухий сінокіс, а не вибирає - мокрий.

Що не можна робити: