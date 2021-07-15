Яке свято 15 липня: народні прикмети і заборони

Православна церква 15 липня святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні і згадує святителя Фотія, митрополита Київського. У народі свято отримало назви: Берегиня, Ризи, Петрова матка, Фотій, Сирна Богородиця.
За народними уявленнями, стародавня богиня Берегиня - це божество, яке ще називають матір'ю всіх духів і земних багатств, берегинею, захисницею людей і всього живого. Вона вважається символом двох начал: жіночого і чоловічого, водного і земного, людини і природи.
Згідно з повір'ям, в цей день Берегиня оглядала сіножаті, розташовані по берегах річок, і наповнювала трави і квіти цілющими силами. Богиню також вважали захисницею жінок і молодих дівчат.
На Русі вірили, що за ревну працю сьогодні принесе удачу і добробут на весь рік.
Що не можна робити:
Народні прикмети:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом цього тижня в Україні збережеться спекотна погода на всій території.