Яке свято 15 липня: народні прикмети і заборони

Православна церква 15 липня святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні і згадує святителя Фотія, митрополита Київського. У народі свято отримало назви: Берегиня, Ризи, Петрова матка, Фотій, Сирна Богородиця.

За народними уявленнями, стародавня богиня Берегиня - це божество, яке ще називають матір'ю всіх духів і земних багатств, берегинею, захисницею людей і всього живого. Вона вважається символом двох начал: жіночого і чоловічого, водного і земного, людини і природи.

Згідно з повір'ям, в цей день Берегиня оглядала сіножаті, розташовані по берегах річок, і наповнювала трави і квіти цілющими силами. Богиню також вважали захисницею жінок і молодих дівчат.

На Русі вірили, що за ревну працю сьогодні принесе удачу і добробут на весь рік.

Що не можна робити:

Заборонено багато розмовляти, особливо не по справі (пліткувати, з'ясовувати стосунки, сперечатися).

Не слід цього четверга пересаджувати рослини, особливо плодові дерева.

Незаміжнім дівчатам не варто в цей день залишати немитий посуд.

Не рекомендуються їхати сьогодні далеко від будинку.

Забороняється завдавати шкоди беріз, не можна ламати гілки, обривати листя або обдирати кору.

У цей день не можна лінуватися і байдикувати.

Народні прикмети:

Західний вітер подув - чекай дощу.

Поява на деревах перших жовтих листочків, віщує ранню осінь і зиму.

Вранці по воді туман стелиться - на гарну погоду.

Після дощу швидко підсихає асфальт - до затяжної непогоди.

На кінчиках листя трави з'явилася роса - до опадів.

У мурашниках відкриті ходи - до відра, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Крилаті мурахи роєм в повітрі кружляють - до зливи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом цього тижня в Україні збережеться спекотна погода на всій території.