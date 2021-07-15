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Четвер, 15.07.2021
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Яке свято 15 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 15 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 15 липня святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні і згадує святителя Фотія, митрополита Київського. У народі свято отримало назви: Берегиня, Ризи, Петрова матка, Фотій, Сирна Богородиця.

За народними уявленнями, стародавня богиня Берегиня - це божество, яке ще називають матір'ю всіх духів і земних багатств, берегинею, захисницею людей і всього живого. Вона вважається символом двох начал: жіночого і чоловічого, водного і земного, людини і природи.

Згідно з повір'ям, в цей день Берегиня оглядала сіножаті, розташовані по берегах річок, і наповнювала трави і квіти цілющими силами. Богиню також вважали захисницею жінок і молодих дівчат.

На Русі вірили, що за ревну працю сьогодні принесе удачу і добробут на весь рік.

Що не можна робити:

  • Заборонено багато розмовляти, особливо не по справі (пліткувати, з'ясовувати стосунки, сперечатися).
  • Не слід цього четверга пересаджувати рослини, особливо плодові дерева.
  • Незаміжнім дівчатам не варто в цей день залишати немитий посуд.
  • Не рекомендуються їхати сьогодні далеко від будинку.
  • Забороняється завдавати шкоди беріз, не можна ламати гілки, обривати листя або обдирати кору.
  • У цей день не можна лінуватися і байдикувати.

Народні прикмети:

  • Західний вітер подув - чекай дощу.
  • Поява на деревах перших жовтих листочків, віщує ранню осінь і зиму.
  • Вранці по воді туман стелиться - на гарну погоду.
  • Після дощу швидко підсихає асфальт - до затяжної непогоди.
  • На кінчиках листя трави з'явилася роса - до опадів.
  • У мурашниках відкриті ходи - до відра, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
  • Крилаті мурахи роєм в повітрі кружляють - до зливи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом цього тижня в Україні збережеться спекотна погода на всій території.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 282

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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