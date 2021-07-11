Прогноз погоди на тиждень в Україні: чи відступить спека

В Україні протягом нового тижня, 12-18 липня, не передбачається кардинальних змін погоди і спаду спеки. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

За його словами, протягом наступного тижня збережеться спекотна погода на всій території країни.

"Така синоптична ситуація обумовлена малорухливим високим антициклоном. Цей антициклон вже зараз впливає на нашу погоду, тому що температура з кожним днем все вище, а опадів як таких немає. Тобто спостерігається сухий період, - пояснив Кибальчич. - У неділю і понеділок температура спаде буквально на пару градусів, але потім нас чекає чергова хвиля посилення спеки".

Найбільш високі показники температури повітря, за прогнозом, очікуються на півдні та сході України. Денні максимуми температури на наступному тижні будуть досягати 34-38 градусів зі знаком "плюс". Тож можливі добові температурні рекорди в окремих містах.

Як зазначив синоптик, на початку нового тижня повітряна маса буде нестійкою в південних і центральних регіонах, тому там можливі грозові дощі. Тоді як на сході та північному сході країни опадів не очікується.

Крім того, атмосферний тиск у найближчі сім днів залишатиметься вище норми.

За словами Кибальчича, така погодна обстановка нормальна для липня, але питання в тому - як довго вона триватиме і чи не затягнеться аж до серпня.

Відзначимо, що слід дивитися щоденний уточнений прогноз погоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди в Україні на неділю і понеділок. Спека не піде, але варто готуватися до дощів.