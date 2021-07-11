Спека не піде, але варто готуватися до дощів: прогноз погоди в Україні на неділю і понеділок

В Україні в неділю, 11 липня, очікується переважно сонячна погода з невеликою хмарністю.

Як повідомляє Український гідрометцентр, винятком стануть Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, там очікуються дощі, а місцями і з грозами.

Температура повітря буде залишатися по-справжньому літньою і по всій Україні буде перевищувати +30 градусів.

Найбільш жарко буде в Луганській області, там стовпчик термометра може піднятися до +34 градусів за Цельсієм.

Найбільш "прохолодно" буде у Львівській та Івано-Франківській областях. Однак навіть там повітря може прогріватися до +30 градусів.

Ситуація зміниться вже в понеділок. Очікується, що на велику частину території України прийдуть дощі з грозами, які, втім, не накриють західні регіони.

Як повідомлялося раніше, в Україні в самому розпалі знаходиться сезон відпусток і поїздок на море, в зв'язку з чим "Телеграф" вирішив нагадати, які хвороби можна підчепити біля водойм і як цього уникнути.