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Неділя, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Спека не піде, але варто готуватися до дощів: прогноз погоди в Україні на неділю і понеділок

Спека не піде, але варто готуватися до дощів: прогноз погоди в Україні на неділю і понеділок
06:27 Сьогодні Телеграф

В Україні в неділю, 11 липня, очікується переважно сонячна погода з невеликою хмарністю.

Як повідомляє Український гідрометцентр, винятком стануть Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, там очікуються дощі, а місцями і з грозами.

Температура повітря буде залишатися по-справжньому літньою і по всій Україні буде перевищувати +30 градусів.

Найбільш жарко буде в Луганській області, там стовпчик термометра може піднятися до +34 градусів за Цельсієм.

Найбільш "прохолодно" буде у Львівській та Івано-Франківській областях. Однак навіть там повітря може прогріватися до +30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня

Ситуація зміниться вже в понеділок. Очікується, що на велику частину території України прийдуть дощі з грозами, які, втім, не накриють західні регіони.

Погода в Україні 12 липня

Як повідомлялося раніше, в Україні в самому розпалі знаходиться сезон відпусток і поїздок на море, в зв'язку з чим "Телеграф" вирішив нагадати, які хвороби можна підчепити біля водойм і як цього уникнути.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 66

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Погода, Прогноз погоді, Україна.
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