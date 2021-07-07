Лишай, інфекції і не тільки: який "букет" можна привезти з моря, занурившись в нього лише раз (інфографіка)

Купальний сезон в самому розпалі. Але потрібно розуміти, що купання у відкритих водоймах таїть в собі небезпеку, а не тільки веселощі.

"Телеграф" наочно вирішив показати, які "сюрпризи" можна привезти з відпочинку, якщо не виконувати мінімальні запобіжні заходи.

Зокрема, купаючись і наковтавшись води, можна підхопити кишкові інфекції. Тому що? Менше пірнайте, щоб не наковтатися води з водойми. Якщо пройтися голими ногами по піску, можна заробити грибок і лишай. Тому виходячи з води, взувайтеся. А прийшовши додому з пляжу - приймайте душ, де ретельно мийте ноги. Також жінкам фахівці не радять купатися під час менструації. У ці дні ймовірність підхопити запальні захворювання - найбільш висока.

Детальніше - в інфографіці.

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