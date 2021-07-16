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П'ятниця, 16.07.2021
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В Україні набули чинності нові мовні норми: що змінюється

В Україні набули чинності нові мовні норми: що змінюється
09:14 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

З 16 липня набувають чинності нові норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Що зміниться з 16 липня:

  • Концерти, шоу-програми та розважальні заходи повинні бути українською. Виняток для пісень і фонограм. Ведучі повинні говорити тільки українською. Для іноземних артистів потрібен переклад.
  • Афіші, буклети й квитки для культурних подій повинні бути українською. Можуть використовуватися інші мови меншим шрифтом, крім імен виконавців та назв колективів.
  • Вистави в театрах на інших мовах повинні бути з перекладом.
  • Туристичне обслуговування та екскурсії українською мовою, виняток - для груп іноземців.
  • Фільми українською або мовою оригіналу з субтитрами (10% максимально).
  • Виставки та музейні експозиції повинні бути державною мовою.
  • Не менше 50% книг повинні видаватися українською, також в книжкових магазинах буде не менше половини українських книг.
  • Відкрита реєстрація на іспит зі знання державної мови для майбутніх держслужбовців і кандидатів в громадяни України.

Перші іспити на знання мови розпочнуться 19 липня.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визнаний конституційним.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

театр, Закон про мову, Українська мова, Закон України, норми законодавства.
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