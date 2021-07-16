В Україні набули чинності нові мовні норми: що змінюється

З 16 липня набувають чинності нові норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Що зміниться з 16 липня:
- Концерти, шоу-програми та розважальні заходи повинні бути українською. Виняток для пісень і фонограм. Ведучі повинні говорити тільки українською. Для іноземних артистів потрібен переклад.
- Афіші, буклети й квитки для культурних подій повинні бути українською. Можуть використовуватися інші мови меншим шрифтом, крім імен виконавців та назв колективів.
- Вистави в театрах на інших мовах повинні бути з перекладом.
- Туристичне обслуговування та екскурсії українською мовою, виняток - для груп іноземців.
- Фільми українською або мовою оригіналу з субтитрами (10% максимально).
- Виставки та музейні експозиції повинні бути державною мовою.
- Не менше 50% книг повинні видаватися українською, також в книжкових магазинах буде не менше половини українських книг.
- Відкрита реєстрація на іспит зі знання державної мови для майбутніх держслужбовців і кандидатів в громадяни України.
Перші іспити на знання мови розпочнуться 19 липня.
Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визнаний конституційним.